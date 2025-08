Marketing – Taranto 2026 cerca un advisor commerciale.

Nuovo avviso del LOC dei Giochi del Mediterraneo – Taranto 2026 che punta entro il 31 ottobre ad individuare l’advisor commerciale dell’evento. Di seguito il testo pubblicato sul sito ufficiale. Il primo avviso era andato deserto.

Il “Nuovo Comitato organizzatore della XX Edizione dei Giochi del Mediterraneo – Taranto 2026” con sede in Taranto presso il Palazzo d’Aquino, Pendio La Riccia, C.F. 90281480732,P. IVA 03454280730 (di seguito anche solo “Comitato”), comitato organizzatore della XX edizione dei Giochi del Mediterraneo (di seguito anche solo “Giochi”) che si svolgerà in Italia, dal 21 agosto al 3 settembre 2026, affida all’ advisor proponente (di seguito anche solo “Advisor”) l’incarico – senza esclusiva e senza potere di rappresentanza – di ricercare aziende e/o altri soggetti interessati a sponsorizzare i Giochi e/o il Comitato, proponendo, sulla base di format commerciali predisposti dal Comitato stesso, l’utilizzo dei marchi denominativi e/o figurativi di esclusiva titolarità del Comitato, come meglio individuati nel documento “Marchi dei Giochi” (Allegato 1) ovvero di quelli successivamente individuati e comunicati dal Comitato Organizzatore all’ advisor incaricato.

L’Advisor dichiara di essere a conoscenza delle limitazioni imposte dal Comité International des Jeux Méditerranéens (di seguito anche solo “CIJM), che escludono determinate categorie merceologiche dalla possibilità di essere oggetto di accordi di sponsorizzazione. L’Advisor, consapevole del valore e del prestigio dei Giochi e del Movimento Olimpico, si impegna a proporre contratti esclusivamente con soggetti di indubbia fama e solidità economica.

Obblighi dell’Advisor

L’Advisor incaricato svolgerà la propria attività a titolo gratuito, senza esclusiva e senza potere di rappresentanza, in conformità alle indicazioni del Comitato e alla procedura di cui al presente disciplinare. L’Advisor prende atto che il Comitato sarà libero di concludere contratti di sponsorizzazioni in via autonoma, senza che l’Advisor stesso abbia nulla a che pretendere rispetto a tali contratti. Il Comitato è libero di accettare le proposte portate dall’Advisor o meno, in base alle proprie insindacabili valutazioni, che non potranno essere irragionevoli, senza che l’Advisor possa avere nulla a che pretendere.

L’Advisor, inoltre, si obbliga a:

a) rispettare le categorie merceologiche concordate con il Comitato per la ricerca di potenziali sponsor;

b) tenere costantemente informato il Comitato, per iscritto o attraverso incontri programmati, sull’andamento delle attività poste in essere e dei potenziali sponsor individuati;

c) proporre agli sponsor esclusivamente i format commerciali predisposti e/o comunque concordati dal Comitato, fermo restando che l’Advisor è privo del potere di rappresentanza e che dunque l’accettazione e la formalizzazione del contratto potranno avvenire solo a cura del Comitato.

L’Advisor si obbliga a svolgere l’incarico conferito usando la massima diligenza professionale, in piena osservanza dei vincoli e delle linee guida stabilite dal CIJM.

L’incarico in questione dovrà essere svolto dall’Advisor per mezzo di personale idoneo di comprovata ed adeguata competenza e capacità, nel pieno rispetto di tutte le leggi vigenti in materia di lavoro in conformità alla normativa di volta in volta applicabile, con conseguente esplicita esclusione di qualsivoglia eventuale responsabilità in capo al Comitato.

L’Advisor non potrà cedere a terzi, in qualsiasi forma ed anche parzialmente, l’incarico e/o i diritti e gli obblighi dallo stesso derivanti, né potrà in alcun modo subappaltare a terzi l’esecuzione dell’incarico oggetto del presente accordo o parte di esso, in mancanza di espresso consenso scritto del Comitato.

L’Advisor è consapevole e accetta che l’incarico non implica il diritto per l’Advisor di poter accostare il proprio nome e/o immagine e/o altro segno distintivo al nome e/o immagine e/o altro segno distintivo dei Giochi, del CIJM, del CONI né potrà utilizzare la qualifica di partner e/o sponsor dei Giochi, del CONI, né immagini, segni o diciture che possano lasciare intendere un accostamento o un’associazione alle attività dei Giochi (salvo quella di c.d. advisoring ai sensi dell’incarico conferito), del CIJM, del CONI.