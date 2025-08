Cetilar si conferma main sponsor sulle maglie del neo promosso Pisa calcio (Serie A). Firmerà anche l’Arena Garibaldi.

Il brand Cetilar (nella foto in una immagine di archivio di un sodalizio velico) sarà il main sponsor di maglia del Pisa calcio (neo promosso in Serie A) presieduto da Giuseppe Corrado e il naming sponsor dello Stadio Arena Garibaldi, già da un anno rinominato Cetilar Arena e recentemente ristrutturato e adattato alle esigenze della massima serie. Sponsor tecnico confermato il marchio di abbigliamento sportivo Adidas.

Il nuovo accordo tra il Pisa Sporting Club e l’azienda fondata nel 2004 dai fratelli Andrea e Roberto Lacorte, specializzata nel settore dei complementi nutrizionali a base di minerali e dei dispositivi medici per muscoli e articolazioni – una partnership iniziata nella fase finale della stagione 2019-2020 – prevede anche un ampliamento della collaborazione, con la possibilità per i calciatori nerazzurri di usufruire dei servizi dell’Athletica Cetilar Performance Center, il moderno e innovativo centro multidisciplinare di medicina sportiva, preparazione atletica, fisioterapia, riabilitazione e mental training, inaugurato lo scorso novembre.

Giuseppe Corrado, Presidente del Pisa Sporting Club: «Il rinnovo della partnership con Pharmanutra è la naturale prosecuzione di un percorso virtuoso iniziato insieme molto tempo fa, tra due realtà che condividono la stessa visione imprenditoriale e la stessa passione nel fare le cose; una passione che ci ha spinto nel tempo a stringere sempre di più i rapporti e che ha fatto crescere entrambi. Il marchio Cetilar® ha creduto nel progetto Pisa all’inizio del suo percorso, ci ha accompagnato nei momenti di crescita, ha sostenuto le nostre idee e ha potuto gioire meritatamente con noi nei momenti di gloria come quelli del maggio scorso con la grande festa per il meritato ritorno in Serie A…».

Carlo Volpi, Consigliere Delegato di Pharmanutra, dichiara: «Il rinnovo degli accordi per la main sponsorship e la titolazione dello stadio nell’anno del ritorno del Pisa Sporting Club in Serie A dopo 34 anni, per Pharmanutra è prima di tutto un motivo di grande soddisfazione e orgoglio. Ed è un piacere, proprio perché è il naturale prosieguo di un rapporto privilegiato che anno dopo anno si è fatto sempre più solido. Quella in arrivo sarà una stagione molto importante nella storia sportiva del Pisa e affrontarlo insieme è il frutto della volontà comune di entrambe le realtà, perché la stessa società presieduta da Giuseppe Corrado aveva ricevuto diverse manifestazioni di interesse sia per la main sponsorship che per il naming dello stadio. Chiaramente la Serie A richiede un impegno ancora maggiore rispetto al passato e proprio per questo abbiamo deciso di ampliare ulteriormente la collaborazione, mettendo a disposizione della squadra anche i servizi del nostro Athletica Cetilar Performance Center, l’ultimo nato del Gruppo Pharmanutra che proprio per questo motivo è stato scelto come sede della presentazione di oggi. Parliamo di un centro di medicina sportiva e di preparazione fisica all’avanguardia, una vera eccellenza di livello internazionale rivolto a persone attente alla cura del proprio corpo e al benessere psico-fisico e agli sportivi che hanno come obiettivo il miglioramento della performance, quindi il supporto ideale per affrontare al meglio una sfida impegnativa come la Serie A». (fonte: Pisa calcio)