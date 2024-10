Marketing: svelata la 3a maglia del Bologna FC (Serie A)

Macron ha presentato l’ultimo game kit del Bologna FC 1909 (Serie A) per la stagione 2024/25, ovvero la nuova versione Third. Un kit con un pattern innovativo all’interno del quale il rosso e il blu del club si miscelano in una grafica che prende ispirazione dall’arte moderna. Così come per le versioni Home e Away, anche la Third è realizzata in Eco Exalock, un tessuto Eco Fabric, e quindi interamente ricavato dal riciclo di poliestere post-consumer, caratterizzato da una fine trama jacquard esagonale all-over e da un differente ‘look and feel’ rispetto ai tradizionali tessuti tecnico-sportivi.

La nuova terza maglia 2024/25 del Bologna FC per la Serie A è a girocollo, coi bordi sia del collo che delle maniche in maglieria e di colore rosso. La maglia, impreziosita dalla trama del tessuto jacquard, è caratterizzata dalla presenza nella parte anteriore, sulle spalle e sulle maniche di una grafica sublimata nella quale il rosso e blu, colori identificativi del club, si miscelano creando linee e forme ispirate all’arte moderna.

Il backneck è personalizzato con i colori del club sui quali sono riportate in oro le due cifre 1925-2025 e, in mezzo, la coppa dello scudetto e la cifra 100 per celebrare il centesimo anniversario del primo campionato vinto dal Bologna nella stagione 1924-25.

Sul petto, in stampa siliconata bianca, a destra il Macron Hero, mentre a sinistra, lato cuore, l’acronimo BFC e la data 1909, particolare tratto dallo stemma del Bologna FC 1909. Nel retrocollo esterno è stampata in bianco la scritta “WE ARE ONE”, claim identificativo del club. Sul fondo maglia posteriore è inserito un tape elastico interno personalizzato da una scritta in rosso ripetuta con le due date 1925-2025, inframezzate dalla coppa scudetto. I pantaloncini sono blu navy con bande rosse diagonali sui fianchi e sul bordo coscia posteriore. I calzettoni sono infine blu navy con due righe orizzontali rosse sul polpaccio e, frontalmente, l’acronimo BFC e la data 1909, entrambi in bianco. (fonte: Bologna FC)