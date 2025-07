Marketing – Sara Assicurazioni prolunga di un anno la partnership a supporto del Milan.

Sara Assicurazioni e AC Milan festeggiano un anno di partnership: tra sport, sicurezza e responsabilità sociale.

Un anno di sinergia tra eccellenza sportiva e impegno sociale. Sara Assicurazioni, storica compagnia italiana e assicuratrice ufficiale dell’Automobile Club d’Italia, celebra il primo anniversario della partnership con AC Milan, uno dei club calcistici più titolati al mondo. Una collaborazione che, nata sotto il segno della passione per lo sport e della promozione di valori condivisi, ha già prodotto risultati significativi.

In qualità di Regional Partner per l’Italia e Official Insurance Partner del club rossonero, Sara Assicurazioni ha saputo coinvolgere migliaia di persone con iniziative originali e coinvolgenti. Basti pensare al contest che ha permesso a oltre 10.000 clienti di calciare un rigore a San Siro, o alle oltre 500 persone tra stakeholder e partner che hanno vissuto l’emozione dell’Hospitality nello stadio milanese. Sul fronte digitale, le campagne social hanno superato le 675.000 visualizzazioni.

Per la prossima stagione, la visibilità del brand all’interno dello Stadio di San Siro sarà ulteriormente rafforzata con la presenza sui jumbo LED e sui canali digitali ufficiali del Milan, oltre a campagne social dedicate.

Ma la partnership va oltre il semplice branding. L’obiettivo condiviso è quello di offrire esperienze esclusive a clienti, agenti e dipendenti. In programma, anche per il nuovo anno, ci sono giornate speciali con la possibilità per i figli dei dipendenti di accompagnare i giocatori in campo, contest con premi unici e momenti a stretto contatto con il mondo rossonero.

Sul piano operativo, la collaborazione si traduce anche in soluzioni assicurative dedicate per squadra, staff e community milanista, oltre a corsi di guida sicura organizzati nei centri ACI-Sara di Lainate e Vallelunga.

Non manca l’impegno sul fronte della sicurezza stradale. Continua infatti il progetto “Fuoriclasse di Sicurezza”, che nelle edizioni precedenti ha superato i 10 milioni di visualizzazioni. L’ultima versione del format ha coinvolto Daniele Massaro, alcune calciatrici della Prima Squadra femminile e i giovani del Milan Futuro.

Infine, il connubio tra Sara Assicurazioni e AC Milan si fonda anche su un impegno condiviso verso sostenibilità e inclusione, attraverso iniziative sviluppate insieme a Fondazione Milan, da sempre attiva nel supportare le fasce più fragili con progetti educativi e sportivi.

“Siamo orgogliosi di proseguire questa partnership con AC Milan, un club che incarna l’eccellenza sportiva e con cui condividiamo valori profondi,” ha dichiarato Marco Brachini, Direttore Marketing, Brand e Customer Relationship di Sara Assicurazioni. “Le iniziative della scorsa stagione hanno dimostrato quanto sia efficace unire le forze per obiettivi comuni, dalla promozione della sicurezza alla responsabilità sociale. Siamo pronti a vivere un’altra stagione all’insegna delle emozioni.”