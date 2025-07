Marketing – Vodafone diventa sponsor principale del Borussia Dortmund: una collaborazione che va oltre la maglia

Dal prossimo campionato 2025/26, come anticipato dall’agenzia Sporteconomy nel maggio di quest’anno, Vodafone rileverà la posizione di sponsor principale della maglia del Borussia Dortmund, segnando l’inizio di un accordo quinquennale valido fino al 30 giugno 2030 (il valore stimato dell’operazione, guidata dall’agenzia tedesca di sports-marketing Sportfive, è di circa 150 milioni di euro).

In segno di rispetto verso la tifoseria giallonera, Vodafone ha scelto di applicare il proprio marchio in “nero” (rispetto al tradizionale colore aziendale in rosso) sulle iconiche maglie gialle del BVB durante la stagione 2025/26.

Non si tratta soltanto di una sponsorizzazione sportiva classica: Vodafone e Borussia Dortmund (Bundesliga1) hanno annunciato un’operazione tecnologica e di innovazione di lungo respiro, con l’obiettivo di creare nuove esperienze digitali per i tifosi e per i clienti Vodafone, sia all’interno dello stadio che attraverso l’app ufficiale.

Marcel de Groot, CEO di Vodafone Germania: “Questa partnership è più di un semplice sponsorizzazione; è una dichiarazione di crescita e l’unione di due brand con appeal internazionale” .

Hans‑Joachim Watzke, CEO del Borussia Dortmund, ha aggiunto: “Il BVB ha partecipato alla Champions League ogni anno nell’ultimo decennio. Vodafone incarnano il livello da Champions League nel proprio settore. Il fatto che siano entrati nel nostro progetto, nonostante le difficoltà economiche, ci riempie di gioia”.

Carsten Cramer, Managing Director del club, ha sottolineato: “Vodafone è un player globale con forte capacità di innovazione e posizione sociale ben definita. Il loro logo in nero sulle maglie gialle dimostra che questa non sarà una collaborazione standard, ma qualcosa di veramente speciale”.

La nuova maglia che ricorda l’impianto della Signal Iduna Park stilizzata (realizzata da Puma per la stagione 2023/24)

Il ruolo di Evonik e 1&1

Con la conclusione della stagione 2024/25, sono terminiati i contratti degli attuali sponsor principali, Evonik Industries AG e 1&1 AG. Evonik, che è stato front‑sponsor per quasi vent’anni fino al 2020 (e poi presente solo nelle coppe), manterrà comunque un ruolo con il club come “Champion Partner” fino al 2030, focalizzato su sostenibilità, salute e sviluppo internazionale.