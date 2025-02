Marketing – RGS Events nuovo official supplier di Milano-Cortina 2026

Il Comitato Organizzatore dei Giochi Olimpici e Paralimpici Invernali di Milano Cortina 2026 ha annunciato l’ultimo accordo di partnership siglato con RGS Events, leader mondiale nel settore Forniture, Fixture and Equipment (FF&E) e dei relativi servizi di Project Management: sarà Official Supporter della manifestazione sportiva che si svolgerà in Italia nel 2026.

RGS Events, con la sua lunga esperienza nella fornitura di soluzioni di alta qualità per grandi eventi internazionali, fornirà arredi essenziali e attrezzature temporanee, con l’obiettivo di creare le migliori condizioni possibili per i campioni che si sfideranno sui campi di gara distribuiti in un territorio ampio 22mila km2.

RGS Events arrederà gli spazi chiave all’interno dei Villaggi degli atleti, oltre ad alcune aree dei Back of House e dei Field of Play, garantendo comfort, funzionalità ed efficienza: dai mobili progettati su misura alle soluzioni innovative per lo stoccaggio e lo spazio di lavoro, creando un ambiente accogliente e performante per gli atleti di tutto il mondo.

Per Milano Cortina 2026 RGS Events fornirà più di 24.000 elementi di arredo, alcuni già usati in edizioni passate dei Giochi Olimpici e Paralimpici, riutilizzando mobili di alta qualità. Questa scelta permetterà di ridurre significativamente la quantità di rifiuti, oltre a minimizzare l’impronta di carbonio dell’evento. Estendendo il ciclo di vita dei prodotti, RGS Events contribuisce a un approccio più responsabile ed efficiente in termini di risorse per gli eventi sportivi su larga scala.

Nevio Devidé, Chief Revenue Officer di Milano Cortina 2026: “I momenti di riposo e svago sono fondamentali per la preparazione sportiva degli atleti. Per questo motivo siamo lieti di avere un marketing partner come RGS EVENTS, realtà estremamente attenta a quella che sarà la loro esperienza fuori dai campi di gara. RGS rappresenta l’eccellenza nella fornitura di arredi di alta qualità e nell’organizzazione di spazi confortevoli per grandi eventi. La loro solida competenza ci consente d’instaurare una collaborazione che aggiunge un tassello rilevante al successo dei Giochi di Milano Cortina 2026”.

“RGS Events è onorata di far parte del viaggio verso i Giochi Olimpici e Paralimpici Invernali di Milano Cortina 2026. Siamo entusiasti di contribuire a questo prestigioso evento fornendo soluzioni FF&E di livello mondiale, che miglioreranno l’esperienza di atleti, dello staff e degli organizzatori. Il nostro impegno per la qualità e l’innovazione si allinea perfettamente con la visione di Milano Cortina 2026, e non vediamo l’ora di giocare un ruolo chiave nel plasmare l’ambiente in cui i migliori atleti invernali del mondo si esibiranno al loro massimo”, ha dichiarato Paul Ramler, CEO di RGS Events.