Sponsor – Maaden nuovo partner principale del team F1 Aston Martin

L’Aston Martin Aramco Formula One Team ha annunciato una partnership pluriennale con la Saudi Arabian Mining Company Maaden, che assumerà la nuova designazione di “Partner principale”.

Maaden è la più grande azienda mineraria e metallurgica del Medio Oriente e quella in più rapida crescita al mondo. Per sostenere la sua posizione di prestigio con Aston Martin Aramco, Maaden ha anticipato oggi una nuova campagna incentrata sul claim “Unearth Your Greatness”.

Mentre Maaden si consolida come 3° pilastro dell’economia saudita, le iniziative della campagna si concentreranno sulla promozione di Maaden a livello internazionale (attraverso campagne social e digitali, nonché contenuti a bordo pista).

Jefferson Slack, amministratore delegato commerciale dell’Aston Martin Aramco Formula One Team, ha affermato:

“Sia Aston Martin Aramco che Maaden condividono il desiderio di prosperare insieme e di essere campioni del futuro di fama mondiale. Ciò si riflette nella nostra partnership elevata come primo Principal Partner del team, che segna un’enorme pietra miliare per il nostro team e una testimonianza del duro lavoro e della dedizione che stanno guidando la nostra crescita.

“Questo nuovo capitolo rafforzerà il nostro rapporto e porrà le basi per una collaborazione a lungo termine che aiuterà Aston Martin Aramco a realizzare le sue ambizioni in pista, supportando al contempo gli ambiziosi obiettivi di Maaden”.

Bob Wilt, CEO di Maaden, ha affermato:

“L’ambizione e la dedizione al successo che Aston Martin Aramco promuove sono qualcosa che risuona profondamente con Maaden. Mentre entrambi ci prepariamo a realizzare una forte crescita nei prossimi anni, il nostro ruolo di Partner Principale inaugurale è la prova del valore che vediamo in questa relazione a lungo termine…”Non solo supporta la crescita del nostro marchio globale, ma anche la nostra capacità di raggiungere un pubblico nuovo e più giovane e di mostrare il cambiamento guidato dalla tecnologia che sta avvenendo nell’intero settore minerario, mentre ci prepariamo a ispirare i nostri leader del futuro”.