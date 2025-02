E.Marinella nuovo partner della FITP

E.Marinella debutta nel mondo degli sport. Il marchio artigianale, fondato a Napoli, ha firmato una partnership con la FITP-Federazione italiana tennis e padel. Nell’ambito di questa collaborazione, la realtà campana (specializzata nella produzione di cravatte e di accessori di lusso) ha realizzato una collezione di cravatte (con il logo FITP) dedicate ai successi raggiunti dalla Federazione guidata dal presidente Angelo Binaghi. L’annuncio arriva in un momento storico per il tennis tricolore, sia nella Coppa Davis (uomini) che nella Billie Jean King cup (donne).

«Il nostro legame con il mondo dello sport è una celebrazione dei valori condivisi di dedizione, passione e stile senza tempo», ha dichiarato il general manager del marchio tricolore, Alessandro Marinella. «Essere al fianco di Fitp, in un momento storico come questo, è per noi motivo di grande orgoglio».