Marketing – Puma presenta Orbita Ultimate, il nuovo pallone ufficiale della English Premier League (EPL).

Puma ha presentato oggi il nuovo pallone ufficiale della Premier League inglese, in vista della stagione 2025/26.

La nuova partnership tra Puma e la Premier League prende il via con la campagna “Have a Ball” che celebra la pura gioia ed esaltazione di avere il pallone tra i piedi. L’iniziativa mira a incoraggiare i giocatori di ogni livello a liberarsi da troppi pensieri e dubbi, ispirando un gioco fatto di istinto, libertà e creatività, dentro e fuori dal campo.

Richard Teyssier, Vice President Brand & Marketing – Puma, ha dichiarato:“Enfatizzando gli aspetti emozionali e liberatori del gioco del calcio, la campagna ‘Have a Ball’ sottolinea come il semplice atto di avere il pallone possa portare una gioia e un’emozione immense. In media, un calciatore professionista ha il controllo del pallone per circa 109 secondi a partita (FIFA, 2022), quindi quando lo hai tra i piedi devi farlo contare e creare momenti che fanno la differenza. Siamo orgogliosi che alcuni dei migliori giocatori al mondo stiano creando magie in campo con questo nuovo pallone. Puma è impegnata nella performance d’élite e nell’innovazione del prodotto, come dimostrato da questa nuova collaborazione.”

Will Brass, Chief Commercial Officer della Premier League, ha aggiunto: “Il lancio del nuovo pallone, che sarà utilizzato per la prima volta durante il Premier League Summer Series, segna l’inizio di un nuovo ed entusiasmante capitolo. Siamo entusiasti di accogliere Puma come partner chiave nel nostro impegno per valorizzare la Premier League, dentro e fuori dal campo. Non vediamo l’ora di vedere questo pallone in azione, protagonista di gol indimenticabili e grandi momenti per giocatori e tifosi.”

Ufficialmente chiamato Puma Orbita Ultimate PL, il pallone presenta dodici pannelli di uguali dimensioni che garantiscono una distribuzione del peso precisa e un perfetto equilibrio. La termosaldatura ad alta frequenza assicura una lunga durata, con cuciture più ampie e profonde per migliorare l’aerodinamica, la tenuta della forma e offrire un tocco morbido a ogni calcio, su qualsiasi campo e con qualsiasi condizione meteo.

Il nuovo pallone ufficiale della English Premier League (EPL) prodotto e fornito dallo sponsor tecnico Puma – courtesy photo credits @Puma

La nuova partnership a lungo termine vedrà Puma e la Premier League supportare le attività di grassroots attraverso il programma Premier League Kicks, oltre a iniziative rivolte al calcio femminile, attivazioni internazionali nelle comunità, la campagna No Room For Racism e molte altre iniziative importanti.

A partire da quest’estate, Puma supporterà la Premier League nella Summer Series negli Stati Uniti, con sei partite in tre città diverse, accompagnate da programmi di allenamento nelle comunità locali per sostenere lo sviluppo e l’accessibilità del calcio. Le attivazioni includeranno anche eventi in-store presso il flagship store Puma di New York.

Il Puma Orbita Ultimate PL farà il suo debutto ufficiale sul campo nel Premier League Summer Series che si terrà negli Stati Uniti a luglio, e sarà in campo anche nel primo turno di Premier League il 16 agosto.

Il nuovo official ball Puma-EPL è già disponibile sul portale della massima serie calcistica inglese con prezzi che partono da 15 euro (per l’official mini ball) fino ad arrivare ai 140 euro (in caso della “replica” del pallone di gioco usato sui campi della Premiership.