Marketing – ‘Prospettiva B’: al Social Football Summit di Torino.

Questo il titolo della giornata di approfondimento, formazione e condivisione che la Lega Serie B organizza martedì 18 novembre all’interno del Social Football Summit di Torino.

Una serie articolata di appuntamenti dedicati alle società, alla valorizzazione professionale dei loro manager, ma anche per divulgare lo stato di salute della B.

‘L’obiettivo della giornata – spiega il Presidente Paolo Bedin – è tracciare valori scenari, potenzialità, ma soprattutto idee per la crescita della B e del calcio italiano. Lo facciamo all’interno del più importante contenitore dello Sport Business a livello italiano che quest’anno si svolge nel moderno scenario dell’Allianz’.

Il programma della giornata all’Allianz stadium di Torino

Prospettiva B partirà alla mattina con un incontro di formazione riservato ai responsabili marketing e comunicazione delle 20 società della Serie BKT, con il contributo di top manager di Kappa, Juventus, Canva e un confronto sui new media con i fondatori di Chiamarsi Bomber.

Alle 14,30 sempre nella Sala Legend Sud sarà presentato a pubblico e media, il Report ‘Serie BKT: il territorio, i tifosi, le comunità sportive’, una ricerca demografica realizzata da Nielsen sul mondo della B. Parteciperanno il Presidente della Lega, Paolo Bedin, il Vicepresidente LNPB Luigi De Laurentiis e Gianluca Mazzardi commercial director di Nielsen. Moderatori la conduttrice e giornalista Chiara Giuffrida e Fabio Guadagnini, direttore Area commerciale, comunicazione, marketing, media della Lega Serie B.

La ricerca offrirà una panoramica analitica sui numeri del campionato, l’analisi della fanbase, della fruizione, dei valori, le caratteristiche e le potenzialità oltre ai margini di crescita della seconda Lega professionistica italiana.

Alle 15,45 chiude la giornata il Workshop organizzato da LEAP Sport Academy, in collaborazione con la Lega B, ‘Lavorare nello Sport Business’. L’appuntamento prevede due panel: nel primo si alterneranno ancora il Presidente della Lega B Paolo Bedin, il CEO del Como calcio Francesco Terrazzani e il suo alter ego del Deportivo La Coruna Massimo Benassi, che porteranno la loro esperienza relativamente al ruolo delle istituzioni nell’organizzazione degli eventi sportivi e i profili manageriali all’interno dei club. Il secondo panel spazierà dalla sponsorship sportiva, con Fabio Guadagnini, direttore Commerciale, Marketing, Media e Comunicazione LNPB, alla ricerca e valorizzazione del talento, con il Coordinator Scouting Team Paris Saint-Germain Pasquale Sensibile. Quindi si parlerà del ruolo del Football Finance manager con l’ex CFO del Parma Calcio Valerio Casagrande. Chiuderà la serie di interventi Carlalberto Ludi, direttore Sportivo del Como sulla figura dei ds nell’era dei dati.