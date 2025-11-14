Il media value del format Dunlop CIV 2025.

E’ tempo di bilanci per il Dunlop CIV, prodotti grazie alla media analysis certificata da Nielsen Sports, leader mondiale e advisor indipendente in attività di misurazione e intelligence sportiva. Analisi che ha evidenziato una grande crescita mediatica nel 2025 del CIV.

Ottima la performance dell’esposizione sul web, con più di 1.800 articoli a tema Dunlop CIV che hanno generato impressions complessive (visite giornaliere della pagina) per oltre 879 milioni. Numeri che certificano un’importante crescita se raffrontati con quelli 2024, dove gli articoli erano 1000 e le impressions 215 milioni. Tornando al 2025, la carta stampata ha generato più di 300 articoli e impressions (in questo caso intesa come audience/lettori) per oltre 103 milioni. Guardando alla tv, si è evidenziata una copertura totale che supera le 180 h con una audience di oltre 400mila spettatori. Web, carta stampata e tv che hanno portato ad un totale di più di 980 milioni di contatti raggiunti, contro i 330 milioni del 2024. Spostando l’attenzione sui partner, il Dunlop CIV ha registrato un media value* totale sponsor di oltre 27 milioni di Euro (+86% sul 2024), con un valore mediatico complessivo del Campionato che supera i 26 milioni (+23% sul 2024). Anche in questo caso, sono i numeri a testimoniare la grande crescita mediatica del CIV 2025 rispetto allo scorso anno.

Simone Folgori, Coordinatore Direzione Sportiva FMI: “Siamo davvero soddisfatti di questa stagione di Dunlop CIV, importante anche dal punto di vista mediatico come testimoniato da questi dati. Da sempre abbiamo posto attenzione e impegno sulla crescita mediatica del Campionato, oltre che tecnica e sportiva, e negli anni abbiamo registrato un’evoluzione continua, confermata anche nel 2025 da questi grandi miglioramenti. Non posso quindi che ringraziare partner, piloti, team, impianti e tutti coloro i quali, grazie all’impegno profuso, hanno reso possibile far crescere il Dunlop CIV anche in questa stagione. Visto quanto fatto, il prossimo anno non potrà quindi che partire con le migliori premesse”.

Per chi volesse approfondire, di seguito la sintesi dei dati 2025 (clicca qui per scaricarla).

*Per valore mediatico (o media value) si intende la valorizzazione basata sull’utilizzo del CPT (Cost per thousand), unità di misura che rappresenta il costo che un brand deve sostenere per raggiungere 1.000 persone per 30 secondi attraverso uno spot commerciale standard. (fonte: Federmoto.it)