Marketing – NordVPN sarà partner ufficiale del Bologna FC per la stagione 2025/26.

“La collaborazione ha preso il via mentre il Bologna FC celebrava la storica conquista della Coppa Italia e si preparava alla campagna europea in Uefa Europa League, affermandosi sempre più come uno dei club più ambiziosi della Serie A…”, ha detto Cristian Gianni, Country Director di NordVPN per l’Italia, “Il calcio unisce milioni di persone, sempre più spesso online, rendendo la sicurezza informatica più essenziale che mai. Siamo entusiasti di supportare e proteggere l’esperienza digitale dei tifosi del Bologna FC, ovunque si trovino, che stiano guardando una partita in streaming o viaggiando per seguire la squadra in trasferta“.

Nel corso di questa partnership stagioale, NordVPN (tra i colossi mondiale nel settore della sicurezza digitale) e il Bologna FC (Serie A) realizzeranno campagne di sensibilizzazione sulla protezione dei dati, invitando i tifosi a utilizzare reti sicure durante lo streaming delle partite, l’acquisto di merchandising o la condivisione di momenti sui social media.

Christoph Winterling, Chief Revenue Officer del Bologna FC, ha sottolineato l’importanza dell’accordo: “Siamo orgogliosi di accogliere NordVPN nella nostra famiglia di partner. Questa collaborazione rappresenta un incontro tra due realtà che condividono una visione orientata all’eccellenza e alla crescita della sicurezza informatica. La professionalità di NordVPN sarà un valore aggiunto per il Bologna e per i tifosi, che possono così sostenere la loro squadra ovunque, in totale sicurezza“.