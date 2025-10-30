Marketing – La BNS si unisce alla Kings League in qualità di main partner della Kings Cup MENA.

The Saudi National Bank-SNB ha ufficializzato, nelle ultime ore, di aver firmato come main partner della Kings Cup MENA, l’evento inaugurale della Kings League MENA.



Questa partnership storica unisce la “Bank of Tomorrow” dell’Arabia Saudita (così come è stata ribattezzata) con la nuova ed emozionante esperienza calcistica e di intrattenimento della regione mediorientale.



La Kings Cup MENA ha preso il via venerdì scorso, 24 ottobre, con una prima giornata sold-out a Riyadh. Porta, per la prima volta nella regione, il format calcistico pionieristico di Gerard Piqué, guidato dai più importanti creatori e presenta presidenti di squadra che sono punti di riferimento della scena degli streamer e dei creatori MENA, tra cui Aboflah, SHoNgxBoNg, Drb7h, Ilyas Elmaliki e Tarboun.



La Kings Cup MENA fa parte del programma invernale di eventi sportivi e di intrattenimento della stagione di Riyadh nella capitale dell’Arabia Saudita.



Tutte le partite vengono trasmesse in diretta su MBC GROUP piattaforme MBC Action e Shahid, e anche in diretta streaming sui canali ufficiali della Kings Cup MENA e dei presidenti delle squadre.