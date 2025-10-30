La quarta maglia per celebrare il 125° anniversario del Palermo FC.

Puma e il Palermo FC (attualmente in Serie B) hanno presentato oggi il nuovo Fourth Kit che celebra il 125° anniversario della fondazione del club rosanero. Per questo traguardo straordinario, la realtà siciliana ha ideato anche una serie di iniziative speciali dedicate ai tifosi in tutta la città. Il nuovo Fourth Kit 2025/26 – “125° Anniversary Edition” rende omaggio alla storia, ai colori e ai valori, che, da oltre un secolo, rappresentano il simbolo di appartenenza di una città intera.

Il nuovo kit è stato progettato per celebrare i 125 anni di storia del club traendo ispirazione dai colori storici del Palermo e onorare la sua ricca legacy e tradizione sportiva. Il riferimento è ad alcune iconiche seconde maglie bianche che storicamente hanno accompagnato le prime maglie rosa del Palermo. Con il nero e oro che impreziosiscono tutti i dettagli e l’iconico crest dell’anniversario che riprende la forma a scudo dei primi loghi societari.

Dettagli dorati arricchiscono il colletto e le rifiniture, richiamando il carattere celebrativo del 125° anniversario e conferendo al kit un look elegante e raffinato. Il logo del club e il cat logo sono ricamati, offrendo un tocco retrò di alta qualità che unisce tradizione e modernità. Il colletto con la dedica ai 125 anni rende questa edizione un pezzo da collezione per ogni tifoso. Lo speciale font numerico è un omaggio allo stile Liberty, usato dal Palermo proprio sui numeri di maglia alla fine degli anni 40.

Puma e il Palermo hanno realizzato uno speciale shooting per rendere omaggio all’eredità culturale dell’Art Nouveau palermitana, ambientato nel Villino Florio, capolavoro Liberty nel cuore della città, costruito per volere della famiglia Florio dall’architetto Ernesto Basile e realizzato tra il 1899 e il 1902, esattamente gli anni in cui veniva fondato il club. Un luogo iconico, sopravvissuto a un incendio devastante e poi restaurato per riacquisire la sua bellezza originale, oggi sito della cultura aperto alla pubblica fruizione, gestito dal centro regionale per l’inventario, la catalogazione e la documentazione grafica, fotografica, aerofotogrammetrica e audiovisiva, in seno alla Regione Siciliana.

Protagonisti d’eccezione, alcuni volti che hanno fatto la storia rosanero, come Amauri, Mario Santana e Cesare Bovo, accanto al difensore della Primavera Pietro Avena e l’attaccante del Palermo Women Martina Scarpinato, a suggellare l’incontro tra passato e futuro.

Il nuovo Fourth Kit “125° Anniversary Edition” del Palermo FC è disponibile online al sito https://store.palermofc.com/ e in selezionati football retailer.