Marketing – Leroy Merlin sulla maglia di allenamento del Cagliari calcio (Serie A).
Dopo il debutto nella stagione 2024/25, Leroy Merlin si conferma al fianco del Cagliari calcio (Serie A), proseguendo la sponsorizzazione in qualità di “Top Training Partner” anche per il nuovo campionato. Il logo dell’insegna continuerà a essere visibile sulle maglie da allenamento della squadra rossoblù.
La scelta di rinnovare l’accordo nasce dalla volontà di consolidare la presenza dell’insegna in un territorio strategico come la Sardegna, dove il brand è attivo con diversi punti vendita e progetti di sviluppo.
La sponsorizzazione del Cagliari Calcio si inserisce infatti in una più ampia strategia di radicamento territoriale. Con investimenti continui sull’isola, tra cui l’apertura di uno store specializzato nel giardinaggio a Elmas (nel 2022) e la prossima apertura del punto vendita di Sassari.