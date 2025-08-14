Gruppo Arena nuovo main sponsor di maglia dell’Enna calcio (Serie D)

Enna Calcio ha comunicato che il Gruppo Arena (Supermercati Decò) sarà il main sponsor della squadra per la stagione sportiva 2025/26 (serie D – girone “I”). Questa partnership rappresenta, si legge nel comunicato congiunto, un segno concreto di vicinanza da parte di un protagonista di primo piano dell’imprenditoria siciliana, da sempre legato al progetto sportivo ennese con passione e, da quest’anno, in maniera ancora più significativa.

Il Gruppo Arena, leader della distribuzione organizzata in Sicilia, è conosciuto per l’eccellenza dei suoi servizi e per la capacità di valorizzare le produzioni locali, offrendo un supporto fondamentale a consumatori e operatori del territorio grazie a una rete efficace e radicata.

Questa partnership conferma l’impegno del Gruppo Arena nel sostenere lo sport e i valori legati alla cultura, alla comunità e al territorio. Per la nuova stagione, il Gruppo Arena sarà presente al fianco della squadra con il brand Decò, portando in campo un marchio che rappresenta qualità e innovazione.

Giovanni Arena, Amministratore Delegato del Gruppo Arena, ha dichiarato: “Per noi questa partnership ha un valore speciale: sostenere l’Enna Calcio significa rafforzare il legame con la nostra terra, con la provincia in cui tutto è iniziato e dove affondano le radici della nostra storia imprenditoriale e familiare. Essere oggi al fianco della squadra ennese è un modo per restituire al territorio una parte di ciò che ci ha dato, sostenendo lo sport come strumento di crescita, unione e orgoglio per l’intera comunità.”

Fabio Montesano, Direttore Generale dell’Enna Calcio, ha dichiarato: “Siamo orgogliosi di portare in giro per il meridione d’Italia il nome di una grande famiglia che dalle radici del nostro territorio ha concesso sviluppo a tutta la Sicilia, dimostrando un profondo attaccamento e una visione straordinaria. Il Gruppo Arena rappresenta non solo un’eccellenza imprenditoriale, ma anche un simbolo di amore e dedizione verso la nostra comunità. Questa collaborazione ci riempie di entusiasmo e ci dà ulteriore forza per affrontare con determinazione le sfide della nuova stagione. Ringraziamo il Gruppo Arena per la fiducia, certi che insieme potremo raggiungere grandi risultati sia dentro che fuori dal campo condividendo gli stessi valori.” (fonte: Enna calcio)

Nella precedente stagione i gialloverdi erano legati al brand finanziario “Banca Progetto”.