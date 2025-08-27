Marketing – LeoVegas.news per il secondo anno con il Catania FC (Serie C).
LeoVegas.News ha rinnovato per il secondo anno consecutivo la partnership in qualità di “Official Sponsor” del Catania FC (realtà militante in Serie C – nella foto in primo piano la campagna abbonamenti dedicata ai tifosi etnei).
Anche per la stagione 2025/2026, LeoVegas.News tornerà infatti in campo per brandizzare i led durante tutti i match casalinghi di “Serie C Sky Wifi” e continuerà a offrire ai tifosi iniziative speciali ed esperienze esclusive allo stadio. Ogni attività sarà ancora una volta espressione del claim dell’infotainment brand: “Vivi i tuoi sogni. Vivili al meglio”.
“Siamo orgogliosi di rinnovare anche per questa stagione la nostra partnership con il Catania FC” ha dichiarato Adele Incerti di LeoVegas.News. “Crediamo nello sport e nella capacità di unire le persone e creare valore condiviso. Essere di nuovo al fianco di una realtà che incarna passione, identità e determinazione è per noi una grande soddisfazione. Il percorso del club è fatto di resilienza e visione, e siamo perciò entusiasti di poter contribuire a rafforzare il legame tra il club e la sua tifoseria a cui anche quest’anno riserveremo esperienze esclusive per vivere ancora più da vicino la passione rossoazzurra”. (fonte: LeoVegas.news/Catania FC)