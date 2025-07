Marketing – La Qatar Stars League (QSL) cambia nome: dalla stagione 2025-2026 sarà la Doha Bank Stars League.

La Qatar Stars League (QSL) ha annunciato ufficialmente una trasformazione significativa con un nuovo nome e una nuova identità visiva. A partire dalla prossima stagione 2025-2026, il campionato prenderà il nome di Doha Bank Stars League (nella foto in primo piano il logo ufficiale), in seguito a un nuovo accordo di “naming rights” con Doha Bank.

Il nuovo nome sarà valido per le prossime tre stagioni e riflette un impegno rafforzato nello sviluppo e nella promozione del calcio in Qatar. Nell’ambito dell’annuncio, è stato anche svelato un nuovo logo e una nuova identità visiva.

“L’annuncio della nuova identità visiva e del logo della lega fa parte dei nostri preparativi in corso per l’inizio della stagione calcistica. Ringraziamo Doha Bank per il continuo sostegno e siamo impazienti di proseguire questa partnership”, ha dichiarato Jassim bin Rashid Al Buenain, presidente della Qatar Stars League (QSL).



Il rebranding segna un nuovo capitolo nella collaborazione strategica tra la QSL e Doha Bank, una delle principali istituzioni finanziarie del Qatar. “La Doha Bank Stars League rappresenta un ulteriore passo nel continuo sostegno della banca allo sport in Qatar in generale, e al calcio in particolare. Nasce da una stretta collaborazione con la Qatar Stars League per raggiungere i nostri obiettivi di sviluppo delle attività sportive nazionali secondo i più alti standard internazionali”, ha affermato lo sceicco Abdulrahman bin Fahad bin Faisal Al Thani, CEO di Doha Bank.



La stagione 2025-2026 della Doha Bank Stars League inizierà il 14 agosto. La nuova edizione promette spettacolo e grande richiamo internazionale, con l’arrivo nella lega di diverse stelle del calcio mondiale, tra cui: Roberto Firmino (Al-Sadd), Pablo Sarabia (Al-Arabi), Krzysztof Piątek (Al-Duhail), Jordan Veretout (Al-Arabi), Mason Holgate (Al-Gharafa) e Raúl de Tomás (Al-Wakrah).

Con una nuova identità e giocatori di alto profilo, la Doha Bank Stars League è pronta a innalzare il livello del calcio in Qatar e a rafforzare ulteriormente il ruolo del Paese come hub sportivo di riferimento nella regione e a livello internazionale.