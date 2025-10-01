Boxe, il 4 ottobre Collins e Lorente si giocano l’Europeo e il WBC Silver dei piuma

(di Davide Pollastri) – Il match, main event di un evento organizzato da Queensberry Promotions, è in programma alla Braehead Arena di Glasgow. È tutto pronto per il confronto tra lo scozzese Nathaniel “Nightmare” Collins, 29 anni, imbattuto mancino e detentore del titolo WBC Silver dei pesi piuma, e lo spagnolo Cristobal Lorente, campione europeo in carica.

L’incontro è fissato per sabato 4 ottobre 2025 alla Braehead Arena di Glasgow, all’interno della riunione “The Next King of Scotland” organizzata da Queensberry e Frank Warren, con diretta su DAZN.

Collins, con un record di 17 vittorie su 17 incontri (8 KO), ha conquistato la cintura Silver a maggio, superando Lee McGregor per TKO al quarto round. Lorente si presenta con un bilancio di 20 successi, una sconfitta e due pareggi (8 KO), oltre al titolo EBU dei piuma, ottenuto a luglio 2024 contro Mauro Forte.

La posta in palio è dunque doppia: al vincitore andranno sia la cintura europea sia quella WBC Silver, un “double” che potrebbe rappresentare un trampolino verso occasioni di livello mondiale.

Accanto alla rilevanza sportiva, il match presenta anche un peso economico significativo. Le borse ufficiali non sono state rese note, ma fonti di settore stimano che la somma complessiva possa aggirarsi intorno ai 230.000 euro – basata su purse bids storici e dati da eventi Queensberry analoghi – con una suddivisione che potrebbe favorire Collins, sostenuto dal pubblico di casa, con una quota superiore rispetto a Lorente (ipotizzabile un 60-40).

Anche il botteghino avrà la sua parte: la Braehead Arena ha una capienza superiore alle cinquemila unità e, in caso di tutto esaurito, il solo incasso da biglietti potrebbe raggiungere le circa 350.000 euro, a seconda della fascia di prezzo. A questi ricavi vanno sommati i proventi televisivi derivanti dall’accordo con DAZN, le sponsorizzazioni e le vendite collaterali, che rafforzano il peso economico complessivo dell’evento.