Rugby – Macron veste i Barbarians. Domani in campo a Londra contro gli All Blacks XV.

Barbarian FC e Macron, partner tecnico dell’iconico club di rugby a inviti, hanno presentato il nuovo Game Set 2025/26 (nella foto in primo piano) e la Training Jersey che i “BaaBaas” indosseranno in occasione dei prossimi impegni internazionali. Per l’esordio ufficiale sarà sufficiente attendere poche ore, coi Barbarians che oggi, 1° novembre, scenderanno in campo al GTech Community Stadium a Londra contro gli All Blacks XV. Una sfida affascinante che chiude un anno, il 2025, che coincide con i 135 anni di storia del Barbarian Football Club, una vera e propria istituzione nel mondo del rugby, nata in Inghilterra nel 1890.

Il nuovo Game Set non si discosta dalle tradizionali e iconiche bande orizzontali bianche e nere, con quest’ultime che però sono caratterizzate in questo caso dalla presenza di una grafica geometrica tono su tono. Lo stesso pattern, ricavato dalla moltiplicazione e intersezione delle curve e degli angoli formati dal Macron Hero, logo del brand italiano, è presente in versione alternata bianco-nera anche nel girocollo e sui bordi manica. Nel retrocollo esterno, insieme al logo del club, sono stampate in nero su fondo bianco quattro parole che riconducono a quattro valori chiave per il club, ovvero FLAIR – COURAGE – SPIRIT – PASSION. L’interno del backneck è personalizzato con etichetta a sfondo nero che riprende la grafica della maglia, il logo del Barbarian FC, il logo Macron e la scritta Designed in Bologna, a certificare ed evidenziare come ogni capo sia ideato, progettato e sviluppato presso il Macron Campus. Sul petto sono ricamati a destra il Macron Hero e a sinistra lo stemma del club. Il kit è completato da pantaloncini neri, mentre, come da tradizione, i calzettoni saranno di libera scelta per i giocatori selezionati, i quali potranno decidere di indossare quelli del proprio club di appartenenza, di quello in cui sono cresciuti o della propria nazionale.

Oltre al Game set è stata presentata anche la Training Jersey che accompagnerà i Barbarians nelle fasi di preparazione e riscaldamento prima delle partite. La maglia è prevalentemente nera ed è caratterizzata da una grafica esclusiva composta da fini linee, punti e onde in turchese e color corallo. Gli stessi colori sono presenti anche nei dettagli del girocollo e dei bordi manica, così come color corallo è il Macron Hero applicato sul petto in stampa sublimatica, accanto allo stemma dei Barbarians.