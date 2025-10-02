Previsione di prezzo Dogecoin: possibile rally verso 0,45 dollari, ma gli investitori guardano anche a Maxi Doge.

Dogecoin consolida a 0,23 dollari sopra un supporto chiave, con dati on-chain che segnalano accumulo e possibili target fino a 0,45 dollari. Intanto, la prevendita di Maxi Doge ($MAXI) raccoglie oltre 2,6 milioni in prevendita e propone una tokenomics innovativa con staking ad alto rendimento.

Il prezzo di Dogecoin (DOGE) si sta consolidando all’interno di una struttura tecnica rialzista che, unita a segnali on-chain di forte accumulo, suggerisce che la popolare meme coin potrebbe essere sull’orlo di un nuovo e significativo rally. Mentre il prezzo si attesta su un livello di supporto cruciale, i grandi investitori sembrano approfittare della situazione per aumentare le proprie posizioni, riducendo l’offerta disponibile sugli exchange e preparando il terreno per una potenziale spinta al rialzo.

In questo contesto positivo, emerge Maxi Doge (MAXI), un’altra meme coin canina, ancora in prevendita ma estremamente promettente, che sembra avere tutte le carte in regola per posizionarsi come crypto gemma del 2025 ed erede naturale di Dogecoin.

Analisi tecnica di $DOGE: il canale ascendente e gli obiettivi di Fibonacci

Attualmente, il prezzo di Dogecoin ($DOGE) si attesta a circa 0,23 dollari, posizionandosi strategicamente sopra il livello di ritracciamento di Fibonacci di 0,236, a 0,22 dollari, che ora funge da solido supporto.

Questa zona è considerata da molti analisti come un’opportunità di acquisto ideale, poiché rispecchia configurazioni passate che hanno innescato rally significativi all’interno di un canale ascendente ben definito.

Se questo supporto dovesse reggere, i livelli di Fibonacci forniscono una chiara mappa dei potenziali obiettivi di prezzo:

Primo target: 0,27 dollari, che si allinea con l’estensione di 1.0 e rappresenta il primo test per la forza del recupero.

che si allinea con l’estensione di 1.0 e rappresenta il primo test per la forza del recupero. Resistenza a medio termine: 0,31 dollari , corrispondente al livello di estensione di 1.618.

, corrispondente al livello di estensione di 1.618. Scenario di breakout: 0,38 dollari (livello 2.618) indicherebbe un forte slancio rialzista.

(livello 2.618) indicherebbe un forte slancio rialzista. Obiettivo finale: 0,45 dollari, all’estensione di 3.618, che segnerebbe il culmine del rally con un potenziale di crescita di oltre il 100% dalla zona di supporto attuale.

Dati on-chain: i deflussi dagli exchange confermano l’accumulo

A rafforzare il quadro tecnico ci sono i dati on-chain, che mostrano una chiara tendenza all’accumulo. Secondo i dati di CoinGlass, il 29 settembre si è registrato un deflusso netto spot dagli exchange di quasi 4 milioni di dollari. Questo fenomeno, in cui i token vengono spostati dalle piattaforme di trading a portafogli privati, è un segnale rialzista.

I deflussi costanti riducono la liquidità immediatamente disponibile per la vendita, creando un ambiente favorevole a movimenti di prezzo al rialzo a causa della ridotta pressione di vendita.

Per le principali meme coin come Dogecoin, queste tendenze di accumulo spesso precedono periodi di crescita sostenuta. L’allineamento tra i saldi in calo sugli exchange e una struttura tecnica rialzista rafforza la tesi di un imminente breakout.

Maxi Doge ($MAXI): l’erede “degen” di Dogecoin che sta volando in prevendita

Dogecoin si trova in un momento tecnico e strategico estremamente interessante. La convergenza tra una solida struttura di supporto basata sui livelli di Fibonacci e chiari segnali on-chain di accumulo da parte degli investitori crea una configurazione potenzialmente esplosiva.

Con una ridotta pressione di vendita e un sentiment rialzista che si rafforza, il terreno sembra fertile per un movimento al rialzo significativo. Se i livelli di supporto attuali verranno mantenuti, la strada verso gli obiettivi di 0,31 e persino 0,45 dollari appare sempre più plausibile, rendendo l’attuale fase di consolidamento un’opportunità da monitorare con la massima attenzione.

Sulla scia del rinnovato vigore di Dogecoin, sta emergendo in questo momento un progetto dal grande potenziale che cerca di catturarne l’onda per ripetere il successo di DOGE.

Si tratta di Maxi Doge ($MAXI), una nuova meme coin a tema canino, attualmente in prevendita, che si posiziona come l’erede “degen” e “palestrato” di DOGE, attirando una nuova generazione di trader.

La sua prevendita ha già dimostrato un notevole successo, avendo raccolto finora oltre 2,6 milioni di dollari, con il token $MAXI disponibile in questo momento al prezzo speciale di 0,00026 dollari.

A differenza del suo predecessore, Maxi Doge introduce una tokenomics moderna con un’offerta fissa (non inflazionistica) e un’utilità immediata grazie a un meccanismo di staking con un APY del 149%.

Per gli investitori che cercano il potenziale esplosivo di una bassa capitalizzazione di mercato, unito alla forza del marchio “DOGE”, Maxi Doge si presenta come un’alternativa ad alto potenziale di crescita. Secondo molti esperti, infatti, potrebbe essere la vera crypto gemma del 2025.

