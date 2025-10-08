Marketing – Inter e Tsunami Nutrition: rinnovata la partnership per le prossime due stagioni 

Prosegue la sinergia tra FC Internazionale Milano e Tsunami Nutrition: l’azienda leader nel settore dell’integrazione alimentare e della nutraceutica si conferma Official Nutritional Supplements Supplier del Club nerazzurro fino alla stagione 2026/27. Tsunami Nutrition rinnova il proprio sostegno all’Inter dentro e fuori dal campo, continuando a mettere i propri innovativi prodotti a disposizione di tutte le squadre nerazzurre, sia al BPER Training Centre che al KONAMI Development Centre. La prosecuzione della partnership, in essere da gennaio 2024, testimonia la reciproca soddisfazione delle due aziende, che condividono le radici italiane e la ricerca della continua innovazione: Tsunami Nutrition si contraddistingue infatti per un lavoro sempre rivolto al progresso e in linea con le più alte innovazioni tecnologiche, che ha reso ogni suo singolo prodotto sinonimo di purezza e qualità.

didascalia foto: Giorgio Ricci (sinistra) – Chief Revenue Officer FC Inter e Luca Di Pietrantonio Ceo e fondatore Tsunami Nutrition – credits photo: @FCInter website