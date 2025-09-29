Marketing – Lungoparma si conferma partner del Parma calcio (Serie A).

Lungoparma, la cantina vitivinicola del gruppo Gandolfi ha rinnovato la propria partnership con Parma Calcio 1913 (da quest’anno nuovamente in Serie A), confermandosi così sponsor della società gialloblù.

Il marchio di vino accompagnerà le partite casalinghe della prima squadra maschile con presenza negli spot sui led pubblicitari bordocampo e sul maxischermo. Inoltre, gli ospiti di Lungoparma vivranno l’emozione del Tardini dalle ‘poltronissime basse’ con accesso all’area hospitality, mentre i vini e i materiali promozionali del brand troveranno spazio nelle principali aree dedicate all’accoglienza, dallo sky box est alla lounge Tardini, fino agli spazi firmati AdmiralBet.News, al Consorzio Prosciutto e all’area Bwt.