Marketing – Estra rinnova la partnership con la Emma Villas Codyeco Lupi Siena (volley A2)

Estra ed Emma Villas Codyeco Lupi Siena annunciano con soddisfazione il rinnovo della partnership che accompagnerà la squadra nella stagione 2025-2026 del campionato di Serie A2 di pallavolo maschile. Il rapporto di collaborazione, avviato lo scorso anno, prosegue e si rafforza, con Estra che sarà nuovamente jersey partner del club nel torneo che sta per prendere il via.

L’intesa conferma l’impegno di Estra nel sostenere le realtà sportive del territorio come veicolo di valori positivi, responsabilità sociale e promozione di comportamenti sostenibili. Attraverso lo sport, l’azienda continua a valorizzare la coesione e lo sviluppo delle comunità locali, rafforzando il legame con il territorio e con le sue eccellenze.

“Con questa partnership – dichiarano Francesco Macrì, presidente di Estra, e Alessandro Fabbrini, vicepresidente – confermiamo il nostro impegno a fianco delle realtà sportive del territorio, riconoscendo il loro ruolo fondamentale nel trasmettere valori come impegno, sostenibilità e collaborazione. Crediamo che lo sport, abbinato a un modello di energia sostenibile, sia un messaggio concreto di fiducia nel futuro e nella forza delle comunità”.

Estra supporterà la squadra non solo sugli spalti, ma anche attraverso progetti di sensibilizzazione e iniziative rivolte alla comunità, contribuendo a creare un legame sempre più stretto tra squadra, azienda e territorio.

Soddisfazione viene espressa anche dalla dirigenza dell’Emma Villas Codyeco Lupi Siena, nelle persone del presidente Giammarco Bisogno, del direttore sportivo Fabio Mechini e del direttore marketing e commerciale Vittorio Angelaccio: “Siamo orgogliosi di questa partnership con un brand tanto importante. Ciò rappresenta per noi al contempo un onere e un onore. Estra è un’azienda radicata nel territorio ma con un respiro nazionale, leader nel proprio settore e da sempre attenta al mondo dello sport. Avere al nostro fianco una realtà come Estra è motivo di grande soddisfazione e di responsabilità: non possiamo che ringraziare per questo supporto e per la fiducia rinnovata”.