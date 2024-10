Marketing: il prossimo 20 ottobre torna la nuova edizione del BKT Tour

Torna la Serie BKT e riprendono anche i matchday targati BKT. L’azienda leader nella produzione di pneumatici Off-Highway, Title Sponsor del campionato dal 2018, si conferma ancora una volta al fianco dei tifosi, promuovendo iniziative speciali per farli sentire protagonisti e regalare loro un’esperienza davvero unica.

Come segno tangibile del suo impegno nel mondo dello sport, BKT ha deciso di dedicare le sue iniziative all’Emilia-Romagna, regione che quest’anno vanta ben quattro club in Serie BKT. È così che, da domenica 20 ottobre, partirà il BKT TOUR, portando la panchina del campionato in giro a Reggio Emilia, per poi proseguire a Cesena (sabato 26 ottobre), Modena (martedì 29 ottobre) e Sassuolo (domenica 3 novembre).

Calcio, comunità e il mondo di BKT. Il tour in Emilia-Romagna è la migliore occasione per sottolineare il proprio impegno a 360 gradi sul territorio, ma non solo: in previsione dell’Esposizione Internazionale di Macchine per l’Agricoltura e il Giardinaggio (EIMA) di Bologna, la fiera di riferimento del settore agricolo in Europa, il pickup che solitamente trainava la panchina sarà sostituito da un trattore di ultima generazione, interamente gommato e brandizzato con grafiche BKT, che girerà per le principali strade della regione. Il trattore sarà anche protagonista di diverse attività lungo il percorso.

Per ntrare nel vivo della gara e offrire ai tifosi un’esperienza ancora più memorabile BKT inviterà, per ogni città e squadra, un ex calciatore che ha fatto la storia del club e si è contraddistinto per attaccamento ai colori. Si parte con Giuseppe Alessi, ex calciatore dell’AC Reggiana 1919, che darà il via alla serie di appuntamenti previsti per il mese di ottobre a cui faranno seguito le presenze di Dario Hubner per il Cesena FC, Pablo Granoche per il Modena FC e un altro ex calciatore storico dell’US Sassuolo Calcio che chiuderà in bellezza il BKT TOUR.

Gli storici calciatori saranno presenti in città per respirare di nuovo l’atmosfera del pre-partita e saranno a disposizione per una sessione di autografi e di incontro con i tifosi. Un momento speciale per tutti i sostenitori dei quattro club che potranno ricordare insieme agli ex calciatori i momenti unici della loro storia.

Le iniziative di BKT, realizzate in collaborazione con la Lega Nazionale Professionisti B insieme a Havas Play, il network che mette al centro sport marketing, fan engagement e altre attività, non si fermano qui. Prima del fischio d’inizio, ai tornelli di ingresso dello stadio, saranno consegnati migliaia di gadget brandizzati BKT. Durante l’intervallo, poi, ci sarà la “BKT Football Truck Challenge” che coinvolgerà due tifosi del club in una gara di velocità con il BKT Football Truck, il modellino telecomandato diventato ormai celebre come porta-pallone ufficiale della Serie BKT.

Dunque è tutto pronto per il BKT TOUR, che promette di offrire, fin dall’inizio del campionato, tantissime sorprese e novità per questa nuova ed entusiasmante stagione della Serie BKT 2024-25. (fonte: Lega B)