Marketing: il marchio Ebury è il nuovo back sponsor della maglia pre-match del Parma FC (Serie A)

Il Parma Calcio (tornato quest’anno in Serie A) ha annunciato nelle ultime ore il rinnovo della collaborazione con Ebury (nella foto in primo piano il logo aziendale), una delle principali società “fintech”, leader a livello europeo nella gestione di incassi e pagamenti internazionali e nella copertura del rischio di cambio, che si conferma sponsor del club e diventa Official Payment and Foreign Exchange Partner gialloblu per la stagione 2024/25. Il logo Ebury comparirà sul back basso della linea pre-match della Prima Squadra Maschile, accompagnando la squadra durante i warm-up di tutte le partite del campionato di Serie A Enilive 2024/25. Ebury, partner fintech esclusivo del club, supporterà Parma Calcio nelle transazioni internazionali e nella gestione del rischio cambio, ottimizzando i flussi di cassa a livello globale.

“Questa collaborazione, iniziata nel 2022, è per noi un’opportunità per rafforzare ulteriormente il nostro legame con la comunità sportiva italiana e consolidare la nostra presenza nel territorio. Con la sua storia e la sua crescente importanza nel panorama calcistico italiano, Parma Calcio 1913 rappresenta un partner ideale per Ebury per consolidare le relazioni e stabilire connessioni significative all’interno della comunità sportiva e imprenditoriale. In questi anni abbiamo assistito alla crescita straordinaria del Parma Calcio 1913, culminata nella storica conquista del primo posto in campionato nella stagione 2023/24, un traguardo mai raggiunto nei 110 anni di storia del Club. Ebury è stata al fianco della squadra durante questo incredibile percorso, condividendo valori fondamentali come la determinazione, la fiducia reciproca e la collaborazione – qualità che hanno contribuito a promuovere e sostenere il successo collettivo, valorizzando al contempo il talento individuale. Siamo entusiasti di affrontare questa nuova stagione insieme e contribuire ai successi futuri del Parma Calcio 1913”, ha dichiarato Marta Bonati, Country Manager di Ebury Italia.

“Siamo lieti di aver consolidato nel corso degli anni la partnership con Ebury. Il nostro legame, non solo commerciale, si sostanzia anche in una costruttiva collaborazione operativa, in quanto Parma Calcio opera nell’ambito di un gruppo internazionale, in cui le transazioni in valuta estera sono particolarmente rilevanti. Ebury fornisce soluzioni concrete e rapide alle nostre esigenze di movimentazione dei flussi finanziari e di copertura del rischio di cambio” ha sottolineato Valerio Casagrande, Chief Financial Officer del Parma Calcio.

Ebury offre soluzioni integrate come pagamenti e incassi internazionali, transazioni in valuta estera in oltre 130 valute, sia per i mercati principali sia per quelli emergenti, nonché strategie di gestione della liquidità internazionale, finanziamenti alle importazioni e gestione del rischio FX. Fondata a Londra nel 2009 dagli imprenditori spagnoli Juan Lobato e Salvador García, l’azienda è una delle fintech in più rapida crescita al mondo, con più di 38 uffici in 25 Paesi e oltre 1.700 dipendenti. (fonte: Parma FC)