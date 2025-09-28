Marketing – Il marchio cinese di automotive Geely debutta nel basket come partner LBA.

Lega Basket Serie A e l’Official Advisor Infront annunciano l’ingresso di Geely come nuovo Automotive Partner per la stagione 2025-26. Geely, brand cinese recentemente approdato sul mercato italiano, è uno dei più importanti gruppi automobilistici al mondo, fondato nel 1986 e oggi presente in oltre 100 Paesi.

La presenza di Geely accompagnerà i grandi eventi della Lega, dalla Frecciarossa Supercoppa alla Serie A Unipol, fino alla Frecciarossa Final Eight e alle LBA Finals Unipol.

Per rafforzare ancor più il legame con la palla a spicchi, è stato annunciato oggi che l’Ambassador di Geely è Marco Belinelli, stella assoluta della pallacanestro italiana che si è recentemente ritirato dall’agonismo, dopo aver ricoperto a lungo il ruolo di capitano della Virtus Bologna e con una lunga carriera oltreoceano, dove vanta anche un titolo NBA.

L’accordo prevede una forte visibilità del brand e attivazioni, sia sui campi dei 16 club LBA sia attraverso i canali digitali e social della Lega, supportata da un piano di comunicazione integrato.

“L’ingresso di un nuovo partner nel mondo del basket è sempre una bella notizia – ha affermato il Presidente della Lega Basket Umberto Gandini – La scelta di Geely di sposare il Campionato ed i nostri eventi, con particolare focus su LBATV, e con una comunicazione incentrata sui valori della pallacanestro rappresenta il riconoscimento del grande lavoro che da anni fa la LBA, accompagnato in più con un testimonial di eccezione come Marco Belinelli”.

“La partnership tra LBA e Geely rappresenta un importante risultato anche per Infront – ha dichiarato Alessandro Giacomini, Managing Director di Infront Italy. – Siamo orgogliosi di aver favorito l’incontro tra due realtà che condividono valori e obiettivi comuni. Questa collaborazione rafforza il percorso di crescita della Lega Basket Serie A e conferma la capacità di attrarre brand globali che vedono nello sport un canale strategico di comunicazione e sviluppo.”