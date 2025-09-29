Oktagon Roma 2025: adesso è ufficiale il Mondiale muay thai ISKA tra Alessia Coluccia (ITA) e la detentrice Viktorie Bulìnovà (CZE).

Alessia Coluccia campionessa del mondo WKU (muay thai -55kg), cintura conquistata lo scorso 25 maggio con un verdetto unanime sulla belga Lauren Hermans, sarà tra gli atleti più attesi il prossimo 29 novembre 2025 al Pala Pellicone di Ostia (in concomitanza con la 29ima edizione di Oktagon, il galà per eccellenza nel settore degli sport da combattimento).

La 27enne giovane salentina (170 cm), in forza alla Polisportiva Zen Shin di Galatina (Lecce), seguita dal maestro Antonio Buono, si è formata inizialmente nel kung fu prima di avvicinarsi alla muay thai, arte marziale thailandese ormai sua “casa” sportiva peer eccellenza. Il successo che ha segnato una svolta, a livello agonistico, è stato il titolo italiano “pro” ottenuto battendo Cristina Caruso, icona nazionale della disciplina. Successivamente ha superato la rivale tricolore Paola Cappucci prima di combattere, in terra straniera, a Londra, dove si è imposta contro la beniamina di casa aggiudicandosi il titolo europeo Elite.

In Italia ha conquistato anche la cintura europea ISKA e successivamente il titolo mondiale WKU, consolidando la sua posizione tra le migliori atlete del panorama internazionale.

Adesso Coluccia, in vista di Oktagon Roma, ha un nuovo obiettivo: il titolo mondiale muay thai ISKA (sempre nella categoria fino a 55kg), massimo riconoscimento internazionale a coronamento di una carriera già di alto livello.

L’avversaria, individuata dagli organizzatori di Oktagon, è la 27enne campionessa mondiale Iska in carica, la ceca Viktorie Bulìnovà (165 cm), che, negli ultimi cinque anni, ha combattuto in due promotion ceche (la Professional Muaythai League e nella parte di thai boxe di Oktagon underground) e nella svedese Muay Thai For Life (MTFL), conquistando da un lato il titolo nazionale di specialità, ma facendosi conoscere e ben apprezzare all’estero, con l’obiettivo di maturare esperienza anche in altri contesti internazionali.