Marketing – Gas Sales Energia cresce con il Parma calcio (Serie A). Sarà anche il main sponsor dello Youth Team dei “ducali”.

Gas Sales Energia, realtà piacentina (già coinvolta a livello di sponsorship anche nel volley) ha annunciato il rinnovo della partnership con Parma Calcio (club di Serie A). Sarà “Green Energy Partner e Back Training & Pre match sponsor” del club gialloblù; da quest’anno tra l’altro si arricchisce di un’importante novità: sarà anche Main Sponsor del Settore Giovanile.

L’azienda oltre a posizionarsi come Green Energy partner, fornisce energia elettrica proveniente al 100% da fonti rinnovabili allo Stadio Tardini. L’azienda di gas ed energia elettrica è inoltre partner attiva del progetto “Parma Lands” dalla stagione sportiva 2024/25, prendendo parte alle tappe territoriali con numerose attività rivolte al pubblico.

“Il nuovo ruolo di Main Sponsor del Settore Giovanile ci offre l’opportunità di investire concretamente nel futuro dei giovani e nel loro talento. Siamo convinti che lo sport sia in grado di formare le nuove generazioni e di trasmettere valori fondamentali come la dedizione, il rispetto e lo spirito di squadra, qualità indispensabili in ogni ambito della vita quotidiana” si legge sul comunicato di Gas Sales.



