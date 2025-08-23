Marketing – Gruppo Autoclub nuovo official automotive partner dell’U.S. Sassuolo (Serie A).

L’U.S. Sassuolo Calcio ha annunciato nelle ultime ore l’avvio di una nuova partnership con Gruppo Autoclub che diventa Official Automotive Partner del club emiliano con l’esclusiva per il settore automotive di fascia alta.

L’accordo è stato annunciato presso il Mapei Football Center di Sassuolo alla presenza dell’AD del Sassuolo Giovanni Carnevali, il Direttore Generale di Autoclub Matteo Soncini e il Brand Manager di BMW e Mini per Autoclub Marco Magnani.

La collaborazione con Autoclub, presente a Modena, Carpi, Reggio Emilia e Imola, prevede la fornitura di una flotta di 20 auto BMW, che accompagneranno i tesserati e i dirigenti neroverdi nelle loro attività sportive e istituzionali, rafforzando l’immagine del club con un marchio simbolo di stile, innovazione e performance.

Giovanni Carnevali, Amministratore Delegato e Direttore Generale del Sassuolo Calcio, ha commentato: “Siamo orgogliosi di avviare questa collaborazione e di accogliere nella famiglia neroverde un partner di assoluto prestigio come il Gruppo Autoclub con un brand internazionale come BMW. Per il Sassuolo Calcio è fondamentale affiancarsi a realtà che condividono i nostri stessi valori fatti professionalità, innovazione e attenzione alla qualità. Questa partnership rappresenta un ulteriore passo avanti nel percorso di crescita e consolidamento del nostro Club nel palcoscenico nazionale ed internazionale”.

Matteo Soncini, Direttore Generale del Gruppo Autoclub ha dichiarato: “Questa partnership con U.S. Sassuolo Calcio non è soltanto un traguardo prestigioso, è un incontro naturale e inevitabile. Non si tratta solo di legare due mondi, ma di scoprire una sintonia profonda fatta di passione, visione, attenzione al territorio e impegno per la sostenibilità. È come se ci fossimo riconosciuti al primo sguardo: lo stesso modo di intendere il lavoro, la stessa ambizione di crescere, la stessa responsabilità verso chi ci guarda e ci segue. Da questa intesa nasce un progetto che va oltre la sponsorship, un’unione che guarda al futuro con l’obiettivo di generare ispirazione e valore vero per le persone e per le nuove generazioni“.

L’accordo prevede la fornitura al club di diversi modelli di BMW, numerosi servizi online e offline riservati al partner, oltre ad uno spazio esclusivo nel parcheggio A del Mapei Stadium dedicato al Gruppo Autoclub in occasione delle gare casalinghe del Sassuolo Calcio.