Kickboxing – Glory #104 si disputerà all’RTM Stage di Rotterdam.

La penultima fase del torneo GLORY Last Heavyweight Standing si terrà il prossimo 11 ottobre 2025 al RTM Stage di Rotterdam, nei Paesi Bassi.

Due tornei separati da quattro uomini in una sola notte decideranno chi avanzerà alla finalissima di fine anno, assicurandosi un posto accanto ai già qualificati Tariq ‘Cookie’ Osaro, ‘Big Sexy’ Nico Horta, Anis Bouzid e ‘The Black Ghost’ Mory Kromah.

I partecipanti per ottobre verranno selezionati durante il GLORY 103 del 23 agosto, in cui sedici pesi massimi si sfideranno in incontri testa a testa. Gli otto vincitori estrarranno casualmente un numero subito dopo i rispettivi incontri, determinando così la loro posizione nel torneo, gli avversari e l’accesso al GLORY 104: Last Heavyweight Standing dell’11 ottobre.

I fan possono registrarsi già da ora per la prevendita di GLORY 104: Last Heavyweight Standing cliccando qui, avendo così l’opportunità di acquistare i biglietti in anticipo prima della vendita generale.

“Il torneo Last Heavyweight Standing finora è stato un’altalena di emozioni come mai vista prima negli sport da combattimento”, ha dichiarato Marshall Zelaznik, CEO di GLORY. “Ha regalato finali incredibili, prestazioni sorprendenti e risultati imprevedibili. Questa prossima fase è destinata a continuare su questa linea, a partire dal GLORY 103 di questo sabato, che ci porterà direttamente al GLORY 104 dell’11 ottobre e infine verso uno degli eventi più grandi della storia di GLORY: le finali del Last Heavyweight Standing.”