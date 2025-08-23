Q8 nuovo “premium partner” del Bologna FC (Serie A).

Il Bologna annuncia una nuova partnership con Q8 Italia, azienda leader nel settore dell’energia, che da questa stagione sportiva entra a far parte della famiglia rossoblù con la qualifica di Premium Partner.

L’azienda supporterà infatti il club sul piano logistico, rifornendo la flotta delle vetture aziendali rossoblù con Q8 HVO, un biocarburante avanzato ottenuto da materie prime di origine rinnovabile, in grado di ridurre significativamente le emissioni di CO₂ calcolate sull’intero ciclo di vita del prodotto. Si tratta di una scelta che testimonia la volontà di contribuire attivamente alla transizione energetica, portando innovazione e rispetto per l’ambiente anche nel mondo del calcio.

Una immagine recente di Christoph Winterling direttore commerciale Bologna FC – in una foto tratta dal web

Christoph Winterling, Chief Revenue Officer del Bologna FC 1909 (nella foto sopra), ha commentato:

«Siamo orgogliosi di accogliere Q8 come Premium Partner rossoblù. Condividiamo una visione comune basata su sostenibilità, innovazione e attenzione alle comunità locali. Questa partnership ci permetterà di creare progetti concreti e di valore, capaci di ispirare e generare un impatto positivo non solo nello sport, ma anche nella vita quotidiana delle persone». (fonte: Bologna FC)