Marketing: Genefit è un nuovo partner del Cesena FC (Serie B)

La collaborazione sarà in grado di fornire una comprensione globale delle risposte fisiologiche di ogni calciatore bianconero, riducendo i rischi di infortunio ed ottimizzando le prestazioni

Cesena FC (Serie B) annuncia di aver sottoscritto una nuova partnership con GENEFIT, divisione performance e fitness di 3X4 Genetics, azienda leader a livello mondiale nelle soluzioni sanitarie basate sulla genetica. La tecnologia GENEFIT rivoluziona il metodo di allenamento delle squadre sportive d’élite, combinando lo studio della genetica con l’analisi avanzata delle prestazioni.

Grazie a questa collaborazione il Cesena FC potrà attingere alla composizione genetica dei propri atleti, permettendo allo staff tecnico e sanitario di avere accesso a dati mai utilizzati prima. Dall’identificazione di potenziali rischi di infortunio all’ottimizzazione del recupero, il software GENEFIT fornisce una comprensione globale riguardo le risposte fisiologiche di ciascun giocatore e la sua capacità di adattarsi a regimi di allenamento intensi.

“Il Cesena FC è orgoglioso – dichiara Corrado Di Taranto, direttore generale Cesena FC – di avere al proprio fianco un’azienda così importante e prestigiosa a livello mondiale come 3×4 Genetics. L’adozione della tecnologia GENEFIT rappresenta pienamente la volontà del Club di essere sempre più all’avanguardia e questo software sarà uno strumento fondamentale per la crescita dei nostri calciatori, consentendo di tutelarne l’integrità fisica e migliorarne le prestazioni.”

Il primo passo per la fruizione dei benefit forniti da GENEFIT è il test di nutrigenomica 3X4 Genetics, che incorpora raccomandazioni nutrizionali e sanitarie per garantire che le basi della salute di ogni giocatore siano solide, sintetizzando in tempo reale le metriche genetiche, di prestazione e di recupero e fornendo al Club una visione completa dei punti di forza, delle debolezze e del potenziale di recupero dei suoi atleti.

“3X4 Genetics è entusiasta di collaborare con il Cesena FC per portare la propria tecnologia in uno degli ambienti sportivi più competitivi del mondo”, afferma Tony Hsu, presidente e amministratore delegato di 3X4 Genetics. “Le ricerche dimostrano che oltre il 60% delle prestazioni atletiche è determinato dalla genetica: sbloccare le conoscenze genetiche offre, quindi, alle squadre sportive un vantaggio competitivo per trasformare le prestazioni dei giocatori e ridurre il rischio di infortuni.”

Con l’analisi dei risultati forniti dal software GENEFIT, lo staff tecnico è quindi in grado di regolare i carichi di allenamento, mettere a punto i programmi di recupero e ridurre i rischi di infortunio ottimizzando così le prestazioni di ogni calciatore.

“La collaborazione con GENEFIT rappresenta una nuova era di scienza al servizio del calcio – aggiunge Giorgio D’Urbano, preparatore atletico Cesena FC – ed è un grande passo avanti nel modo in cui eseguiamo le prestazioni dei giocatori e, in ultima analisi, otteniamo il successo sul campo.” (fonte: Cesena FC)