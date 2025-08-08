Nuova campagna adv per il brand Macron, colosso del settore sportswear.

“The Shape of Beauty” è il titolo della nuova campagna di brand firmata Macron, iconico marchio italiano leader a livello internazionale nello sportswear: un racconto visivo e culturale che mette al centro il design della maglia da calcio come forma di identità ed espressione.

Ispirata all’estetica blokecore, la campagna interpreta il concetto di bellezza attraverso una selezione di maglie da calcio che il Centro Stile Macron ha creato per la stagione 2025/26, accuratamente selezionate per raccontare la versatilità e la profondità creativa del brand.

Per Macron, ogni maglia nasce da una visione chiara: unire stile e funzione, racconto e performance. Le divise da gioco non sono semplici capi di abbigliamento tecnico, ma veri e propri manifesti visivi di una filosofia progettuale in cui ogni dettaglio parla della storia di una squadra, dei colori di una città, dei valori di una comunità.

“The Shape of Beauty” riflette pienamente il modo in cui Macron concepisce il design: mai statico, ma dinamico, coraggioso ed espressivo. Ogni kit mostra come il brand del Macron Hero sappia adattare il proprio linguaggio visivo a contesti, identità e culture differenti, senza mai perdere coerenza o distintività.

In un panorama in continua evoluzione, Macron rivendica un modo di fare design che punta sull’unicità: un approccio sartoriale e profondamente personalizzato, capace di dare forma a identità diverse con coerenza, carattere e attenzione al dettaglio.

Le maglie protagoniste dello shooting “The Shape of Beauty” sono: AD Ceuta Away, Austria Vienna Away, Bologna Away, Blackburn Rovers Third, Bradford City Away, Cádiz CF Away, CA Osasuna Home, Crystal Palace Third, Dundee FC Home, Ferencváros Home, Levante UD Third, Real Sociedad Away, Sheffield Wednesday Away, Standard Liège Third, Stoke City Away, Viktoria Plzeň Away.

Tutte e 16 queste maglie, pur avendo design molto diversi tra loro, riportano la dicitura “Designed in Bologna”, a certificare ed evidenziare come ogni capo sia ideato, progettato e sviluppato all’interno del Macron Campus.

La campagna “The Shape of Beauty” è stata lanciata sui canali social di Macron attraverso la pubblicazione di un video. Nel corso del mese di agosto, il canale Instagram @macron sarà la vetrina di tutti i contenuti dello shooting.