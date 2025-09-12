All newsBrandCalcioCalcioDigital Media SportDiritti di immaginehome pageIstituzione e AttualitàMarketingMerchandising LicensingPrurito calcisticoPubblicitàPunto e a CapoSerie A - Serie BSponsorshipSport Business

Marketing – Football Exchange nuovo official partner della Juventus

12 Set 2025 Redazione
Una immagine tratta dal sito www.football-exchange.com nuovo official partner della Juventus FC.

La Juventus ha annunciato oggi la nuova partnership con Football Exchange, piattaforma milanese (marchio di CSA Capital Market S.p.A., tech company milanese) che unisce calcio e tecnologia.

Football Exchange entra come Official Partner del club, rafforza il legame tra il mondo sportivo e quello dell’innovazione digitale. Il brand Football Exchange sarà presente all’Allianz Stadium con asset di visibilità strategici, inclusi i LED a bordocampo e i maxischermi, per coinvolgere direttamente i tifosi bianconeri.

Football Exchange rappresenta una vera e propria Borsa dei Calciatori. Gli utenti possono acquistare e vendere, per gioco, i loro calciatori preferiti, mettendo alla prova la propria conoscenza sul mondo del calcio. La piattaforma offre anche un concorso con 750 premi in palio.

Un accordo, quello stipulato con Juventus, che consolida ulteriormente il posizionamento di Football Exchange accanto alle realtà più autorevoli del panorama calcistico internazionale: la piattaforma digitale, infatti, ha già ottenuto la licenza ufficiale dell’Associazione Italiana Calciatori (AIC).

Redazione

