MMA – La Vertu Arena di Newcastle ospita Cage Warriors #193.
Cage Warriors – la principale organizzazione europea di MMA – torna live e lo fa il prossimo 13 settembre dalla Vertu Arena di Newcastle con l’evento numerato #193.
Nel main event della serata, lo specialista brasiliano di grappling il 31enne Nonato Junior entrerà in azione all’ultimo minuto, deciso ad aggiungere un’altra finalizzazione al suo già impressionante record (14 successi – 9 sconfitte e 1 pari) e a scalare rapidamente la classifica dei pesi leggeri. Ad attenderlo per il suo ritorno in Cage Warriors c’è l’ex campione George Hardwick, determinato a ottenere una vittoria schiacciante per affermarsi come il contendente numero uno in una categoria, quella dei 70 kg, tra le più affollate.
Nel resto della card, i beniamini dei fan scozzesi, Chris Bungard e Reece McEwan, tornano in azione, affrontando rispettivamente il campione romano Simone Patrizi ed Elton Armindo. Il promettente talento britannico George Staines fa il suo debutto in Cage Warriors, mentre Matt Figlak torna finalmente a combattere con i guantoni gialli della promotion britannica.
La line-up completa di CW #193 – Newcastle:
Cage Warriors 193: Newcastle | IN DIRETTA su UFC Fight Pass
Main Card – 12:30 (PT) | 15:30 (ET) | 20:30 (BST) | 21:30 (CEST)
- Pesi leggeri: Nonato Junior vs George Hardwick
- Pesi leggeri: Simone Patrizi vs Chris Bungard
- Pesi leggeri: Willian Batista vs George Staines
- Pesi leggeri: Orlando Wilson Prins vs Andrew Fisher
- Pesi welter: Matt Figlak vs Tom Crosby
- Pesi gallo: Elton Armindo vs Reece McEwan
Preliminari – 19:00 (PT) | 12:00 (ET) | 17:00 (BST) | 18:00 (CEST)
- Pesi leggeri: Grant Ogborne vs Michael Blair
- Pesi medi: Jordan O’Neill vs Michael Tchamou
- Pesi gallo: Giovanni Fernandez vs Sam Kelly
- Pesi piuma: Connor Patterson vs Jake McHugh
- Pesi gallo: Ieuan Mackenzie vs Keir Harvie
- Pesi medi: Geoff Pavey vs Fraser Paterson
- Pesi gallo: Giada Ghizzo vs Lexi Rook
- Pesi gallo: Richard Kallos vs Tom Wright
- Pesi piuma: Matt Elliott vs Alexis Tsarmantidis