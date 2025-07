Marketing – Fiat nuovo title sponsor della Torino City Marathon.

La Torino City Marathon ha annunciato oggi che FIAT è il nuovo title sponsor della maratona, che si correrà domenica 23 novembre. Un incontro tra sport e industria, tra passione e tradizione, per celebrare il territorio e guardare insieme alle sfide del domani.



Dopo aver legato il suo nome alla Torino City Marathon tre anni fa con il marchio Jeep, il gruppo Stellantis rinnova e rafforza ulteriormente il suo legame con l’evento attraverso uno dei suoi brand più iconici e storici: FIAT. Un passaggio naturale che consolida una visione condivisa. FIAT e Torino City Marathon, infatti, pur con linguaggi diversi, perseguono lo stesso obiettivo: valorizzare il territorio, promuovere uno stile di vita attivo e sostenere una città che è simbolo di innovazione, storia e movimento.



«Da torinesi siamo profondamente orgogliosi che FIAT abbia scelto di legarsi alla Torino City Marathon – dichiara Alessandra Viano del comitato organizzatore –. La FIAT ha sempre rappresentato un punto fermo per il nostro evento che attraverso la competizione promuove i motivi di orgoglio del nostro territorio; non a caso tocchiamo gli stabilimenti storici del brand, veri e propri templi dell’industria italiana: da anni il percorso della maratona abbraccia Mirafiori e da due anni il marathon village è ospitato da Green Pea, che trova spazio al Lingotto. Allo stesso tempo, non possiamo dimenticare di ringraziare Jeep, altro marchio del gruppo Stellantis, che per tre anni ha fatto parte della nostra famiglia, contribuendo a rendere la Torino City Marathon l’evento di successo che tutti conosciamo.»



La FIAT Torino City Marathon 2025 avrà così anche un’apripista d’eccezione: la Nuova Grande Panda, che accompagnerà migliaia di runner verso l’ambito traguardo.



Le distanze della FIAT Torino City Marathon

L’edizione 2025 si correrà domenica 23 novembre sulle tre distanze tradizionali: maratona (42,195 km), mezza maratona (21,097 km) e stracittadina di 5 km circa aperta a tutti, che conferma il suo scopo benefico con la raccolta fondi a favore della Fondazione Piemontese per la Ricerca sul Cancro.

Per la maratona partenza da Piazza Vittorio Veneto e arrivo in Piazza Castello, attraversando Moncalieri, Nichelino e Beinasco, in un clima di festa, con la città di Torino illuminata dalle Luci d’Artista.