Governance – Montezemolo vola in Inghilterra per guidare McLaren Group Holdings Limited.

Colpo di scena nel mondo dei motori. L’ex presidente della Ferrari (1991-2014), Luca Cordero di Montezemolo, ha scelto la strada del Regno Unito per lanciarsi in una nuova esperienza professionale. Come si legge sui documenti pubblici nel registro delle imprese britanniche, Montezemolo è il nuovo direttore della McLaren Group Holdings Limited.

McLaren Group Holdings Limited è stata creata in seguito a McLaren Automotive per supervisionarne l’attività e degli investimenti nel Regno Unito.

Montezemolo è uno dei nove direttori della holding e questo nuovo gruppo comprende anche la partecipazione nella McLaren Racing che ha come investitore principale la Bahrain Mumtalakat Holding Company insieme alla CYVN Holdings di Abu Dhabi che ne possiede una quota di minoranza.