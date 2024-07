Marketing: Enel nuovo global energy partner del Napoli calcio (Serie A)

Enel sarà Global Energy Partner del Napoli calcio e per le prossime due stagioni. Il logo inoltre sarà visibile sui led a bordocampo, sui maxischermi e nei backdrop utilizzati per le interviste pre e post match in tutte le partite casalinghe del prossimo campionato della SSC Napoli.

Enel accompagnerà il club partenopeo e i tifosi nel percorso di sostenibilità grazie a servizi e soluzioni per l’elettrificazione dei consumi. Già durante il ritiro estivo di Dimaro, in programma fino al 21 luglio, è attivo il “Napoli Summer Village powered by Enel”, un’area con diverse attività di intrattenimento e dove è possibile conoscere i prodotti e le offerte del Gruppo. Saremo presenti anche nella seconda parte del ritiro della squadra come title sponsor del Summer Village di Castel di Sangro. (fonte: Enel)