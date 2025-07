Marketing – Despar si conferma official partner dell’Udinese calcio.

Udinese Calcio (Serie A) ha annunciato il rinnovo della partnership con Despar, che anche per la stagione 2025/2026 sarà Official Partner del club friulano.

La conferma di questo accordo rappresenta il proseguimento di un legame solido e duraturo con un marchio da sempre vicino al territorio e ai suoi valori, proprio come Udinese Calcio.

Il logo Despar sarà ben visibile allo stadio Bluenergy, all’interno dei materiali digitali ufficiali del Club e durante le iniziative congiunte previste nel corso della stagione.