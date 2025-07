Sponsor – BoyleSports: contratto milionario per il WHUFC (EPL).

L’operatore di gioco irlandese BoyleSports è il nuovo sponsor di maglia principale del West Ham United, club di calcio inglese della Premier League. L’accordo, dal valore stimato di 14 milioni di euro, durerà per la sola stagione 2025-2026. Da quella successiva infatti entrerà in vigore il divieto, per le squadre del massimo campionato di calcio inglese, di avere società di gioco come sponsor nella parte anteriore delle magliette, divieto autoimposto dai club stessi.

BoyleSports prende quindi il posto di Betway, altro operatore di gioco, dopo una partnership di dieci anni con il West Ham. Come ricorda Focus Gaming News, BoyleSports aveva sponsorizzato, in precedenza, altri due squadre di calcio inglesi: il Birmingham City e il Coventry City. (fonte: Agipronews)