Perché Bitcoin sta volando e Bitcoin Hyper (HYPER) è la nuova opportunità nel settore crypto.

Mentre Bitcoin raggiunge nuovi massimi, cresce l’interesse degli investitori per Bitcoin Hyper (HYPER), il primo Layer 2 di Bitcoin. Con fee quasi nulle e transazioni istantanee, HYPER punta a rivoluzionare l’ecosistema Bitcoin.

Il prezzo di Bitcoin sta letteralmente volando, dopo aver superato i 122.000 dollari, e la soluzione Layer 2 di Bitcoin Hyper (HYPER) è esattamente ciò che il mercato aspettava per portare l’ecosistema Bitcoin a un nuovo livello.

Secondo alcuni, il breakout di Bitcoin era nell’aria da tempo, mentre altri ritengono che il ritorno delle tensioni commerciali stia favorendo la criptovaluta sul piano macroeconomico.

Altri ancora attribuiscono il rally al forte afflusso di nuovi capitali retail, unito alla pressione esercitata dagli acquisti istituzionali, mentre la nascita di società pubbliche con tesorerie in Bitcoin minaccia di assorbire la già limitata offerta in circolazione.

Qualunque sia la causa esatta di questo balzo, il risultato è una configurazione di mercato formidabile per il token Bitcoin Hyper ($HYPER).

Bitcoin Hyper: staking a oltre il 300% e accesso immediato a prezzo ridotto

Bitcoin Hyper ha già raccolto oltre 2,7 milioni di dollari nella sua attuale prevendita e può essere acquistato e messo in staking oggi stesso a un prezzo vantaggioso di 0,012225 dollari. I rendimenti dello staking sono decisamente generosi: oltre il 300%.

Il rendimento dello staking è dinamico e dipende dalla quantità totale di token depositata nello smart contract. In altre parole: chi arriva prima guadagna di più.

Il meccanismo si basa su un bridge non-custodial: gli utenti depositano Bitcoin su un lato, che viene verificato tramite crittografia zero-knowledge proof, per poi sbloccare su Layer 2 una versione wrapped di BTC tramite processo di minting.

Bitcoin Hyper rappresenta una soluzione elegante e concreta al problema di scalabilità e al blocco governativo che da anni frena il pieno potenziale programmabile di Bitcoin.

Bitcoin a 150.000 dollari entro l’estate? HYPER pronto al decollo

Negli ultimi giorni gli afflussi nei Bitcoin ETF spot sono quintuplicati (1,175 miliardi di dollari), il secondo valore più alto mai registrato. Anche l’open interest sulle opzioni Bitcoin punta chiaramente a un target di 150.000 dollari entro la fine di agosto.

E tutto questo prima ancora di considerare gli indicatori tecnici in maturazione, che preannunciano un breakout destinato a trascinare l’intero mercato cripto, mentre i mercati azionari iniziano a perdere slancio.

Secondo Glassnode, l’indicatore di trend di accumulo mostra che Bitcoin è entrato in una fase di accumulazione da fine aprile, anche se il movimento è meno marcato rispetto ai precedenti cicli rialzisti.

Il grafico rivela che, prima dell’esplosione recente, molti investitori consideravano i prezzi “particolarmente attraenti”. In un altro grafico, si osserva che l’accumulazione da parte degli holder di lungo termine (LTH) sta superando l’emissione dei nuovi coin da parte dei miner – una dinamica che crea pressione rialzista sui prezzi.

Infine, il 6,4% della market cap di Bitcoin è ora detenuto tramite ETF spot, un dato che segnala una crescente integrazione della crypto nella finanza tradizionale e una fame sempre più evidente di strumenti regolamentati da parte degli investitori istituzionali.

Bitcoin Hyper (HYPER): la rivoluzione Layer 2 per Bitcoin

Non sorprende che i possessori di $HYPER siano entusiasti all’idea di un nuovo massimo per Bitcoin. Più il prezzo del Bitcoin sale, infatti, più aumenta l’interesse generale e il potenziale di adozione. Questo è cruciale per Bitcoin Hyper, che non è solo un token come tanti, ma un progetto interamente focalizzato sullo sviluppo di funzionalità avanzate per Bitcoin, avvicinandolo alla sua originaria visione di denaro digitale.

Grazie alla Layer 2 basata sulla Solana Virtual Machine, Bitcoin Hyper rivoluziona i tempi di transazione e riduce drasticamente i costi. Così facendo, non solo rende Bitcoin davvero utilizzabile come denaro digitale, ma apre anche la porta a DeFi, tokenizzazione e Web3, espandendo le possibilità operative del token più prezioso al mondo.

In sintesi: Bitcoin Hyper crea un livello programmabile stabile, efficiente e scalabile per Bitcoin, portando le fee quasi a zero e i tempi di transazione sotto il secondo. Ma soprattutto, amplia l’universo di applicazioni commerciali che possono ruotare attorno a BTC.

Bitcoin Hyper (HYPER): rendimenti basati su fondamenta solide

Per partecipare alla prevendita, basta connettere il proprio wallet alsito ufficiale di Bitcoin Hyper e acquistare con ETH, USDT, BNB, USDC, SOL o carta di credito.

Oppure si può acquistare tramite Best Wallet, dove HYPER è già visibile nella sezione “Upcoming Tokens”. Con Best Wallet è semplice anche gestire e reclamare i token dopo l’acquisto.

Bitcoin Hyper è la crypto da tenere d’occhio in questa altcoin season. A differenza di molte altre altcoin speculative, HYPER offre potenziali rendimenti elevati su basi reali e solide: quelle di Bitcoin. Una piccola allocazione in HYPER potrebbe rivelarsi una mossa estremamente redditizia.

Infine, è possibile unirsi alla community di Bitcoin Hyper su Telegram e X per restare aggiornati sull’andamento della prevendita e su tutte le novità riguardanti il progetto.

