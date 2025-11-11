Giornalisti 2.0 promuove un seminario a numero chiuso sul tema dell’AI.

Venerdì 12 dicembre 2025 alle ore 10.00, presso Palazzo Marignolli (piano 3°) – Roma, Piazza San Silvestro 8, si terrà il corso “Dall’algoritmo all’articolo: L’AI a supporto del giornalista del futuro”. L’evento, organizzato dall’Associazione Giornalisti 2.0, in collaborazione con Accenture, sarà tenuto dall’Ing.Francesco Ricasoli.

• Esplora lo stato dell’arte dell’Intelligenza Artificiale, dalle tecnologie alla gestione etica e responsabile del dato che la sottende.

• In 3 ore, ragiona su come reinventare i tuoi processi, gestire il cambiamento e padroneggiare il prompting per risultati precisi, evitando bias e allucinazioni.

• Infine, guidato da un esperto AI di Accenture, immergiti in casi d’uso concreti per toccare con mano come l’AI generativa si integra nei flussi di lavoro.

Francesco Ricasoli

Health and Public Sector Data&AI Lead e Data&AI Strategy Lead di Accenture Italia

Francesco Ricasoli (nella foto sopra) guida la practice Data&AI per il settore pubblico e sanitario per Accenture Italia. Con oltre 10 anni di esperienza nel settore della consulenza, ha supportato clienti di rilievo, pubblici e no, in iniziative di trasformazione digitale. In Accenture dal 2019, Francesco è responsabile dell’offerta Data&AI all’interno di Accenture Strategy e da sempre impegnato in ambito Technology Strategy and Advisory. Dal 2023, Francesco è responsabile del GenAI Studio di Roma dove coordina attività di ricerca e sviluppo in ambito AI con Clienti, Start-up, Università e Partner tecnologici. Francesco si è laureato in Ingegneria Gestionale e dell’Automazione presso l’Università degli Studi Roma TRE e ha conseguito un Master in Business Administration presso la Luiss Business School.