Marketing – CAME e FIGC: una partnership all’insegna di innovazione, sicurezza e passione per lo sport

CAME, azienda italiana leader nelle soluzioni integrate per l’automazione, il controllo e la sicurezza di ambienti residenziali, pubblici e aziendali, scende in campo con la Federazione Italiana Giuoco Calcio come nuovo Official Partner della FIGC.

L’accordo, siglato ufficialmente il 1° settembre presso il Centro Tecnico Federale di Coverciano, rappresenta un’alleanza strategica che unisce tecnologia, eccellenza e spirito sportivo. La partnership, valida fino al 2026, coinvolge tutte le Nazionali Azzurre – maschili, femminili e giovanili – rafforzando il legame tra due realtà che condividono valori comuni: l’orgoglio del Made in Italy, la spinta all’innovazione e una visione orientata al futuro.

Oltre alla visibilità del marchio CAME sui campi e negli eventi federali, l’accordo prevede anche la fornitura di soluzioni tecnologiche avanzate per le strutture della FIGC, a partire proprio da Coverciano, cuore pulsante del calcio italiano. Un primo passo concreto che ha già visto CAME impegnata nella messa in sicurezza del centro tecnico, con l’obiettivo di estendere queste soluzioni a tutte le sedi federali.

«Diamo il benvenuto tra i partner delle Nazionali azzurre a CAME – ha dichiarato il Presidente della FIGC Gabriele Gravina – con cui condividiamo la passione e l’orgoglio del Made in Italy, la propensione all’innovazione e la determinazione nel perseguire i risultati. Grazie alla tecnologia CAME, abbiamo iniziato a giocare di squadra mettendo già in sicurezza il Centro Tecnico Federale di Coverciano, per poi proseguire con tutte le altre nostre sedi».

«Essere Official Partner della FIGC rappresenta per CAME un traguardo di grande valore – ha commentato Andrea Menuzzo, Chairman e CEO di CAME S.p.A. –. Significa entrare a far parte di un progetto che guarda al futuro del Paese attraverso sport, passione e talento. La nostra storia parla di italianità, innovazione e affidabilità: valori che ritroviamo pienamente nella missione della FIGC».

Il debutto ufficiale del marchio CAME accanto agli Azzurri avverrà il 5 settembre in occasione della partita contro l’Estonia. La partnership sarà poi protagonista anche delle “partite evento” del 20 settembre a Coverciano, che vedranno il coinvolgimento di tutti i partner federali.

Con questa nuova collaborazione, CAME consolida la propria presenza nel mondo dello sport di alto livello, dopo importanti esperienze nel motorsport, nel tennis, nel padel e nel calcio a 5 – dove è main sponsor della squadra CAME Treviso, protagonista del campionato italiano di Serie A da oltre 20 anni.