I numeri del media value del Tour of the Alps (TotA) 2025.

Secondo i dati certificati da United Synergies, il Tour of the Alps 2025 ha generato un media value complessivo di 17,3 milioni di euro, con una crescita del 35% negli ultimi due anni. La copertura conta oltre 1.800 uscite e un impatto stimato di 5 miliardi di contatti, con più di 50 milioni di visualizzazioni online. L’Italia guida la classifica del valore mediatico (6,17 milioni di euro), seguita da Francia (5,97 milioni) e Austria (1,05 milioni), mentre Germania, Regno Unito e Spagna rafforzano ulteriormente la portata internazionale. Numeri che certificano il Tour of the Alps come piattaforma di comunicazione capace di offrire brand visibility e audience engagement su scala globale.

Grazie alla partnership con Infront Sports & Media, il Tour of the Alps è stato trasmesso in diretta TV in oltre 100 Paesi, con due ore quotidiane di live coverage. L’ultima tappa, in onda su Rai 2, ha registrato in Italia uno share superiore al 4%, con incrementi a doppia cifra rispetto al 2024. Eurosport e TNT Sport hanno totalizzato 6,2 milioni di spettatori complessivi sulle cinque giornate, mentre in Francia L’Équipe TV ha raggiunto 5,8 milioni di spettatori con uno share medio del 3,8%. In Austria la trasmissione in diretta è stata assicurata dall’emittente nazionale ORF.

“Questi numeri ci dicono che il Tour of the Alps non è soltanto una gara ciclistica, ma un grande progetto di promozione territoriale e culturale che unisce sport e comunità”, ha dichiarato il General Manager Maurizio Evangelista. “I dati del media value certificano la forza del nostro format, l’apprezzamento di corridori, addetti ai lavori e pubblico, e la capacità dell’evento e dei territori ospitanti di attrarre attenzione a livello internazionale. Stiamo già lavorando a un’edizione 2026 entusiasmante, che celebrerà degnamente il decennale del progetto euro-regionale”. (fonte: Lega Ciclismo Professionistico)