Marketing – Caffè Vergnano entra nel pool di partner della Juventus.
Caffè Vergnano (brand piemontese nato nel 1882) ha ufficializzato l’ingresso nella famiglia Juventus in qualità di “Official Coffee Partner“. Due realtà storiche di Torino e con una visione comune proiettata a livello internazionale. L’accordo commerciale si estende anche alla Prima Squadra Femminile, un’ulteriore testimonianza dell’impegno del nostro Club nel promuovere l’inclusione e la parità di genere. Un tema caro anche a Caffè Vergnano, da tempo promotore del progetto “Women in Coffee”, un’iniziativa di sostenibilità sociale volta a supportare l’empowerment femminile lungo tutta la filiera del caffè.
Damien Comolli, General Manager di Juventus Football Club, dichiara: «Siamo felici di collaborare con Caffè Vergnano, un’azienda che incarna perfettamente i valori di innovazione e autenticità che Juventus rappresenta. Questa partnership non solo celebra le nostre radici comuni, ma ci permette anche di portare l’eccellenza italiana nel mondo, attraverso la passione e la dedizione che mettiamo in ogni nostra iniziativa. Insieme, siamo pronti a offrire un servizio di eccellenza ai nostri tifosi all’interno dell’Allianz Stadium e a dare ancora più voce al mondo dello sport femminile».
«Siamo orgogliosi di affiancare un’eccellenza come Juventus, con cui condividiamo l’appartenenza a un territorio che ha saputo generare storie imprenditoriali straordinarie» – ha dichiarato Enrico Vergnano, Presidente di Caffè Vergnano –. «Così come nello sport, anche nel nostro lavoro servono pazienza, dedizione e rispetto per la tradizione. È con questo spirito che, da generazioni, viviamo il caffè come un momento di condivisione e ispirazione. Questa partnership rappresenta l’opportunità di raccontare il nostro mondo a un pubblico nuovo, appassionato e globale».
Le miscele Vergnano saranno presenti dalle aree Hospitality, inclusi i 66 Sky Box e i 28 bar presenti all’interno dello stadio.