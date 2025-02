MMA – Cage Warriors torna a Roma per la 6a volta.

Cage Warriors torna nuovamente Roma sabato 8 marzo, dalle ore 17, al PalaPellicone di Ostia. Nell’edizione 183 del più importante evento europeo di MMA sono in programma ben 18 match (con l’assegnazione del titolo dei pesi gallo e medi).

Dario ‘Neanderthal’ Bellandi, 29enne campione livornese (forte di un record di 8 vittorie e 1 sola sconfitta) farà la sua seconda difesa del titolo dei “medi” contro il giovane 24enne rivale lituano Naglis ‘The Smiling Boy’ Kanišauskas (8-3) in una sfida al meglio dei 5 round. Per l’altro titolo in palio (quello dei “gallo”) il campione inglese Liam ‘Nightmare’ Gittins (13-4), nativo di Southport, affronterà il challenger campano Alessandro Giordano (9-3), in grande ascesa negli ultimi mesi.

Fondata a Londra nel 2001, Cage Warriors Fighting Championship (CWFC) è un’associazione irlandese di arti marziali miste presieduta dall’imprenditore Graham Boylan. La manifestazione, ospitata negli anni in Galles, Scozia, Irlanda, Giordania, Libano, Ucraina, Emirati Arabi Uniti, Bahrain, Russia e Danimarca, è sbarcata in Italia nel 2022, grazie a Lorenzo Borgomeo, imprenditore del settore ed head coach del team Aurora c(on oltre 60 team in tutta Italia che fanno parte del suo network). A Roma (è il sesto evento a marchio Cage Warriors) saranno in gara 12 atleti della sua scuderia.