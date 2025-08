Marketing – Betsson Sport è il nuovo main sponsor del Bari calcio.

Betsson Sport, sito di intrattenimento sportivo, è il nuovo sponsor di maglia principale del Bari per la stagione calcistica 2025-2026. “Siamo entusiasti di affiancare una realtà come il Bari (club di Serie B, nda) – ha commentato Stefano Tino, Managing Director Italia in Betsson Group – parliamo di una piazza unica, con una tifoseria caldissima e una storia calcistica ricca di passione. Il San Nicola è uno degli stadi più iconici d’Italia e rappresenta al meglio lo spirito di questa città. Questa partnership si inserisce perfettamente nella nostra visione di supporto alle comunità locali e di valorizzazione dei valori autentici del calcio. Bari merita di sognare in grande, e noi vogliamo essere parte attiva di questo percorso. Da salernitano, sento un legame particolare con questa tifoseria: il gemellaggio storico tra Bari e Salerno rende per me ancora più speciale il poter contribuire a qualcosa di significativo per una città che ho sempre guardato con grande affetto e grande simpatia”.

“La nostra scelta è ricaduta su un brand di caratura internazionale come Betsson Sport perché condivide con noi una visione del futuro chiara: costruire un Bari proiettato in una dimensione europea”, ha dichiarato Luigi De Laurentiis, presidente del Bari. “Fare questo percorso al fianco di un partner leader nel campo dell’intrattenimento sportivo digitale – ha aggiunto – ci aiuterà a portare l’esperienza del tifoso a un livello superiore con contenuti innovativi e iniziative esclusive. Insieme, vogliamo scrivere una pagina nuova, dove tecnologia e passione si uniscono per un unico obiettivo: la crescita del Bari”. (fonte: Agipronews)