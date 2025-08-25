Marketing – Jannik Sinner “explora” con MSC Cruises ed è pronto per gli US Open.

Explora Journeys, il brand di viaggi oceanici di lusso del Gruppo MSC, ha annunciato la sua partnership con il campione di tennis di fama mondiale Jannik Sinner (n.1 del ranking ATP e da martedì impegnato agli US Open dove si presenta da campione in carica), che sarà il nuovo ambasciatore del marchio internazionale. L’annuncio arriva poco prima degli US Open, dove Sinner gareggerà su uno dei palcoscenici più prestigiosi del tennis.

“Una partnership, si legge in una nota aziendale, che si basa su valori condivisi e su una filosofia comune, che unisce due mondi uniti dalla precisione, dalla passione e dalla ricerca dell’eccellenza. L’ascesa di Sinner ai vertici del tennis professionistico è stata definita da abilità, disciplina e compostezza, qualità che risuonano profondamente con l’approccio di Explora Journeys per offrire esperienze di viaggio oceaniche trasformative”. E’ un nuova importante partnership in termini di immagine dopo l’abbinamento con altri marchi del lusso come Rolex, Gucci e Alfa Romeo. E adesso Explora Journeys, brand del Gruppo MSC.

Sotto il profilo meramente sportivo affronterà il tennista ceco Vit Kopriva, n.78 del ranking internazionale. Certamente non uno ostacolo di alto livello. Kopriva si è distinto, infatti, soprattutto in singolare vincendo alcuni titoli nel circuito Challenger e raggiungendo una semifinale nel circuito maggiore a Gstaad nel 2021.