Marketing – Betano cresce con il calcio danese

Betano, marchio greco specializzato in scommesse sportive (fa parte del gruppo ateniese Kaizen Gaming) ha annunciato la partnership con la Divisionsforeningen / Danish League (nella foto in primo piano una immagine del logo combined). Rivestirà il ruolo di partner ufficiale per le scommesse della “3F Superliga“, la massima divisione del calcio in Danimarca. Il nuovo accordo prevede una significativa presenza del brand in tutti gli stadi, con l’obiettivo di stabilire un impegno, a lungo termine, con i tifosi, coinvolgendoli in una serie di attivazioni esclusive e di operazioni di co-marketing. L’annuncio di oggi segue, ad esempio, l’operazione di sponsorship triennale a supporto del Bayern Monaco (club storico della Bundesliga1) sul mercato tedesco. Sempre in ambito calcistico la realtà ellenica si è legata alla UEFA, puntando sull’immagine/visibilità del format degli Europei, fino al 2026/2027.